Stjernerne hylder Valgren efter historisk sejr: »Jeg kan ikke mindes nogen dansker, der har præsteret det samme«

Det var karrierens største sejr - og en sejr, der høster store roser.

Søndag satte den 26-årige danske cykelrytter Michael Valgren alle favoritterne på plads og vandt World Tour-klassikeren Amstel Gold Race.

Karrierens største sejr: Michael Valgren fuldendte fantastisk forår

Sprinterkongen Mark Cavendish, der blandt andet har vundet 30 etapeseje i Tour de France, hyldede efterfølgende danskeren på Twitter danskeren:

»Jeg er officielt en Michael Valgren-fan. Hvis du ser ham køre løb, kan du lide ham. Hvis du taler med ham, kan du lide ham endnu bedre. Godt arbejde, ven,« skrev Mark Cavendish.

Hyldest var der også at hente fra Brian Holm. Den danske sportsdirektør hos Team Quick-Step Floors mener, at Michael Valgren i kraft af sin førsteplads i Omloop Het Nieuwsblad og sin fjerdeplads i Flandern Rundt er i en liga for sig.

»Man skal se på den måde, han vinder på. Han kører fra en gruppe med samtlige favoritter,« pointerer Brian Holm til BT.

Brian Holm kalder det for et af de allerstørste resultater i dansk cykelsports historie.

»Jeg kan ikke mindes nogen dansker, der har præsteret det samme. Så jeg vil kalde det for det bedste danske forår nogensinde. Og det er jo ikke engang slut endnu,« siger han.

Også TV 2 Sports cykelekspert Rolf Sørensen er imponeret over Valgren.

»Det er en mand, der oser af selvtillid, og han er i sit livs form. Det er absolut ikke sidste gang, han kommer til at kæmpe om sejre i den her kaliber. Det er en mand, der er kommet for at blive på allerhøjeste hylde,« siger den tidligere cykelrytter til TV 2.

I søndagens løb henviste Michael Valgren Roman Kreuziger fra Mitchelton-Scott til andenpladsen, men også han roste sin konkurrent.

Blå bog: Amstel-vinderen Michael Valgren

»Tillykke til Michael. Han viste sin klasse i dag,« lød det fra den 31-årige tjekke ifølge feltet.dk.

Man skal over 20 år tilbage for at finde den seneste dansker, som stod øverst på podiet i den 52 år gamle hollandske klassiker Amstel Gold Race. Det var i 1997, hvor Bjarne Riis vandt.