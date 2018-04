Valgren efter sin største sejr: »Fuglsang gjorde de andre trætte«

Med armene i vejret i total triumf var det en jublende glad Michael Valgren, som sent søndag eftermiddag kunne køre først over stregen i den traditionsrige klassiker Amstel Gold Race, som den blot anden dansker nogensinde.

Efter karrierens største sejr var 26-årige Valgren imidlertid hurtig til at rose sin danske holdkammerat, Jakob Fuglsang, som med gentagne angreb gjorde konkurrenterne møre.

»Det var den perfekte dag for os. Jakob og jeg arbejdede godt sammen, og han satte hele finalen op for mig. Han gjorde de andre trætte, og da jeg angreb anden gang råbte han i mikrofonen, at jeg kunne gøre det,« sagde Michael Valgren til løbets reporter umiddelbart efter sejren.

Også Fuglsang roste det danske samarbejde.

»Vi kørte skidegodt i dag, hvor vi hjalp hinanden. Jeg kørte lidt mere aggressivt, så han kunne sidde og lukrere lidt på det. Han sidder flere gange og siger til mig, "jeg venter, jeg venter", og så gav jeg den bare gas,« sagde Fuglsang, der blev nummer otte i løbet, om sit forarbejde til TV 2 Sporten.

Et forarbejde, som Valgren kalder for »sindssygt«.

»Jakob (Fuglsang, red.) havde lavet et sindssygt forarbjede, så de andre var trætte. Jeg skulle bare følge taktikken, hvor jeg skulle vente og vente. De andre kender mig godt nu, så de lader mig ikke bare køre. Det lykkedes derfor først anden gang, jeg prøver med slangehugget,« sagde en smilende Valgren til TV 2 Sporten.

I spurten formåede Valgren at slå den tidligere vinder af løbet Roman Kreuziger i spurten. Bag frontduen sad Enrico Gasparotto, og i den situation brugte Valgren sine erfaringer fra 2016-udgaven af løbet, hvor netop Gasparotto snød danskeren for sejren på målstregen.

»Roman Kreuziger ville heldigvis gerne føre, da han kommer op. Han viste godt, at han ikke ville blive noget, hvis han ikke gjorde det. Det var godt, for jeg vidste godt, at jeg ikke skal køre hele vejen til mål.Det var det, jeg gjorde for to år siden,« sagde Valgren til TV 2 om erfaringerne fra 2016, hvor han blev nummer to.

Søndagens sejr var kronen på værket for Michael Valgren i dette forår. Tidligere på sæsonen tog Astanas dansker nemlig sejren i Omloop Het Nieuwsblad, mens han kørte sig til en flot fjerdeplads i Flandern Rundt. Med de gode resultater ligger Valgren nu nummer fire på UCI's verdensrangliste for 2018. Valgren er kun overgået af Peter Sagan, Alejandro Valverde og Niki Terpstra.