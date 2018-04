Cykelstortalentet Mads Pedersen forlænger med Trek

Cykelrytteren Mads Pedersen forlænger sin kontrakt med Trek-Segafredo til udgangen af 2020.

Meddelelsen fra holdet kommer, efter at den 22-årige dansker søndag imponerede med en andenplads i den store klassiker Flandern Rundt.

Tidligere i år har han vundet en etape i Herald Sun Tour og sluttede på femtepladsen i World Tour-løbet Dwars door Vlaanderen.

- Jeg føler mig hjemme på holdet.

- Tilliden, holdet har vist mig, har hjulpet mig til at vokse som rytter, og jeg er ret sikker på, at jeg hos Trek-Segafredo er det bedste sted til at udvikle mig og høste erfaring, specielt i klassikerne, siger Mads Pedersen i en pressemeddelelse.

Mads Pedersen kom til Trek i 2017, og i sin første sæson som World Tour-rytter vandt han fem sejre, heriblandt DM i linjeløb og en etape og klassementet i PostNord Danmark Rundt.

- Da vi skrev kontrakt med Mads, vidste vi, at han har et stort potentiale. Der er ingen tvivl om hans styrke.

- I år er han fortsat ad samme kurs, og det har bragt ham til et højere niveau, siger Trek-Segafredos general manager, Luca Guercilena.

Det helt store gennembrud på verdensscenen kom i søndagens Flandern Rundt, hvor Mads Pedersen nåede podiet som den første dansker, siden Rolf Sørensen vandt løbet i 1997.

Oveni var han den yngste rytter til at slutte på podiet siden 1989, og idet han debuterede i løbet søndag, kan han også skrive på cv'et, at han blev den første debutant på podiet siden Erik Dekker i 2001.

- At se ham præstere på den måde, han har gjort i den forgangne uge, og særligt den utrolige andenplads i Flandern Rundt overgår alle vores forventninger.

- Vi havde håbet på sådan noget inden for et par år, og at han er i stand til at gøre det allerede nu, i en alder af 22 år, forudsiger en meget lys fremtid. En fremtid, som vi er glade for at kunne dele med ham, siger Luca Guercilena.

På søndag venter Paris-Roubaix, som også står højt på den unge danskers ambitionsliste.

- Jeg er meget stolt af mine resultater i denne uge.

- Nu er jeg fokuseret på Paris-Roubaix. Det er mit favoritløb, og måske vil jeg inden for et par år deltage med sejren for øje, siger Mads Pedersen.