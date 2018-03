Styrt har kostet Sky-colombianer andenplads i Valverdes triumf

21-årige Egan Bernal (Team Sky) havde kurs mod den samlede andenplads i Volta Ciclista a Catalunya, før et styrt godt seks kilometer før mål satte en stopper for den plan på 7. og sidste etape.

Bernal blev revet med ned, da Movistars José Joaquín Rojas styrtede og gled hen ad asfalten på et kritisk tidspunkt.

I stedet endte det spanske etapeløb med dobbelt triumf for Movistar. Alejandro Valverde blev samlet vinder for tredje gang, mens Nairo Quintana tog andenpladsen.

- Det var en skam, for knægten (Bernal, red.) gjorde det godt, siger Valverde ifølge nyhedsbureauet AFP.

37-årige Valverde triumferede også i løbet i Catalonien i 2009 og 2017.

- Jeg havde ikke forventet at have det så godt. Jeg tror godt, jeg kan konstatere, at jeg er i bedre form end sidste år, siger spanieren.

Astana-danskeren Jesper Hansen rykkede med Bernals styrt en tak op i klassementet og sluttede på niendepladsen.

- Jeg mener, at jeg kan være tilfreds med resultatet. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne i det her løb.

- Det var et godt løb for mig, da jeg forbedrede mig dag for dag. Nu håber jeg at fortsætte eller forbedre formen til mit næste løb, som er Vuelta al Pais Vasco, siger Jesper Hansen ifølge Astanas hjemmeside.

Etapen, der sluttede i Barcelona, blev vundet af Simon Yates (Mitchelton-Scott), som stak af fra konkurrenterne og kørte alene i mål.

På sidste etape skulle rytterne igennem 154,8 kilometer. Modsat lørdagens etape blev etapen i Barcelona ikke forkortet.

Til gengæld skulle der køres otte omgange på rundstrækningen i Barcelona, hvor Montjuic-stigningen som forventet spillede en stor rolle.

Store navne som Yates, Marc Soler (Movistar) og Bob Jungels (Quick-Step) lod sig friste til at stikke af fra feltet, og det hele virkede noget ukontrolleret.

Løbet tog en drejning med det voldsomme styrt godt seks kilometer fra mål, men det stoppede ikke angrebene. Straks efter forsøgte Jesper Hansen blandt andre at stikke af fra konkurrenterne.

Til sidst kunne ingen dog hamle op med Yates, der med præstationen rykkede op på fjerdepladsen.