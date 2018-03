Tysk lykkeridder vandt forkortet etape i Catalonien

Maximilian Schachmann (Quick-Step) tog sammen med sin medudbryder, Diego Rubio (Burgos), fusen på feltet på 6. etape af Volta Ciclista a Catalunya.

De to var på en svær mission for at holde det jagtende felt bag sig på den forkortede etape, men det lykkedes noget overraskende, og i den afsluttende spurt var tyskeren stærkest.

I det samlede klassement er det stadig Movistar-favoritten Alejandro Valverde, der fører. Den 37-årige spanier har 16 sekunder ned til det unge Team Sky-håb Egan Bernal, mens Nairo Quintana (Movistar) ligger treer.

Colombianer snuppede etapesejr i Catalonien

Etapen var blevet forkortet fra 194 til 117 kilometer inden start på grund af snevejr i Pyrenæerne. Rytterne slap dermed for 77 bjergrige kilometer.

Det afholdt ikke lykkeridderne Schachmann og Rubio fra at forsøge at overraske feltet på de drivvåde veje i Catalonien.

Med godt 25 kilometer igen spillede vejret igen rytterne et puds. En kraftig sidevind splittede feltet, og blandt andre Michael Mørkøv (Quick-Step) blev fanget i en gruppe bag den forreste del af feltet.

Det så i en periode ud til, at det blot var et spørgsmål om tid, før udbruddet blev halet ind af feltet. Schachmann og Rubio fortsatte dog det gode samarbejde helt til det sidste, og det blev belønnet.

Løbet afsluttes søndag med 7. etape, der ender i Barcelona.