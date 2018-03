Valverde sejrede i bjergene og generobrede førertrøjen

Alejandro Valverde blev den store sejrherre, da 4. etape af cykelløbet Volta Ciclista a Catalunya blev kørt torsdag.

Den spanske cykelrytter vandt bjergetapen efter en overlegen afslutning, og han generobrede føringen i den samlede stilling.

Etapen blev kørt over cirka 170 kilometer fra Llanars til La Molina.

Alejandro Valverdes Movistar-hold satte tempo på den afsluttende stigning i sneklædt terræn, således at den spanske veteran kunne gå efter etapesejren og generobre førertrøjen.

Den mistede 37-årige Alejandro Valverde onsdag, da belgieren Thomas De Gendt fra Lotto Soudal-holdet kørte solo på 3. etape og sikrede såvel etapesejren som førertrøjen.

Torsdag var der imidlertid ikke den store tvivl om, at Alejandro Valverde ville opleve endnu en stjernestund.

Til sidst sad spanieren sammen med holdkammeraten Nairo Quintana fra Colombia - som vandt løbet i 2016 - samt endnu en colombianer i form af Egan Bernal fra Sky.

Nairo Quintana ofrede sig for Valverde, og til sidst sad veteranen med de sublime afslutningsevner alene tilbage sammen med Egan Bernal.

Det blev en spurt blottet for spænding, og Valverde behøvede end ikke at træde igennem for at sikre etapesejren.

Alejandro Valverde vandt løbet både i 2009 og sidste år, og han jagter således et hattrick som samlet sejrherre.

Danske Jesper Hansen (Astana) sad godt med og var med i en gruppe, der kørte i mål cirka et minut efter etapevinderen.

5. etape bliver kørt fredag, og den byder også på stigninger, om end ikke i samme omfang som på torsdagens etape.

Til gengæld er 5. etape med sine omkring 213 kilometer løbets længste i år.