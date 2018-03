Dansk cykelverdensmester brækkede hånden i belgisk løb

Den danske stortalent Mikkel Bjerg kan se frem til en pause fra cykelløb, efter at han har fået konstateret en brækket hånd.

19-årige Bjerg styrtede i onsdagens belgiske endagsløb Nokere Koerse, hvor han var i aktion for sit amerikanske hold, Hagens Berman Axeon.

Efter et besøg på hospitalet står det klart, at højre hånd er brækket.

- En læge på et nærliggende hospital siger, at det ikke vil være nødvendigt at operere, og at bruddet vil hele i løbet af fire til seks uger, skriver holdet på sin hjemmeside.

Mikkel Bjerg sad i hovedfeltet, da en rytter væltede og trak en del andre i asfalten. Det stod hurtigt klart, at han ikke kunne fortsætte i løbet.

Uheldet kommer på et uheldigt tidspunkt for danskeren, der så sent som i søndags viste fin form med en flot sejr i sin debut for Hagens Berman Axeon.

Bjerg kørte først over stregen i det hollandske løb Rabobank Dorpenomloop Rucphen efter at have holdt et jagtende felt bag sig.

Hidtil har han mest været kendt som ekspert i enkeltstart, og han blev i september U23-verdensmester i disciplinen med en overlegen sejr ved VM i Bergen.