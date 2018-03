Fuglsang føler sig ovenpå og angrebslysten

Jakob Fuglsang havde ambitioner om at ende højt i klassementet i cykelløbet Paris-Nice. Men Astana-rytteren styrtede søndag på første etape og tabte over et minut til de førende.

Derfor handlede det mest om at komme sig fysisk og dernæst gå efter succes på de enkelte etaper, og det lykkedes tirsdag på tredje etape.

Fuglsang og holdkammeraten Luis León Sanchez angreb på den sidste stigning, og det betød i sidste ende, at spanieren kunne iføre sig den gule førertrøje i løbet.

Fuglsang glæder sig over samarbejdet og ser nu frem til de kommende etaper.

Franskmand spurtede sig til sejr efter Fuglsang-angreb

- Jeg føler stadig noget smerte efter styrtet på den første etape. Men efter denne etape var der ikke noget, der generede mig, og jeg var i stand til at angribe.

- Jeg følte mig virkelig stærk, og jeg er meget glad for, at Luis León Sanchez var i stand til at tage føringen i det samlede klassement.

- Nu venter nogle udfordrende dage, og så må vi se, om vi kan blive ved med at være så stærke som hold, siger Fuglsang til Astanas hjemmeside.

På onsdagens fjerde etape skal danskeren og de øvrige ryttere i Paris-Nice køre en enkeltstart på 18,4 kilometer fra La Fouillouse til Saint-Étienne.