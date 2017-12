Tempomaskine har droppet studenterhuen og pejler mod OL

Selv om den unge cykelrytter Mikkel Bjerg fra årsskiftet bliver professionel på det amerikanske hold Hagens Berman Axeon, kommer hans dagligdag formentlig ikke til at forandre sig radikalt.

For det første har han foreløbig fået lov til at blive boende i Danmark, og for det andet har han stort set levet som en professionel rytter hele efteråret.

Sidste sommer gik han ud af gymnasiet for at koncentrere sig om karrieren på landevejen. Målet var VM-guld på enkeltstart for U23-ryttere og en professionel kontrakt. Han nåede begge dele.

- På gymnasiet var jeg på en fireårig Team Danmark-ordning, men gik ud inden 3.g. Jeg følte, det var det rigtige at forfølge drømmen om at blive professionel, siger Mikkel Bjerg.

Han har mulighed for at vende tilbage til gymnasiet, hvis han vil. Men det vil han nok ikke. I stedet skal al energi trampes ud i pedalerne i forsøget på at etablere sig i den hårde professionelle verden.

Ikke noget med skolebøger og lektier. Ingen studenterhue foreløbig. Og der er fuld støtte hjemmefra.

- Min familie var glad for, at der kom noget afklaring på det hele. Det medførte en masse uønsket stress, at jeg både skulle lave lektier som en vanvittig og samtidig træne som en maskine.

- Det er svært at få det hele til at passe sammen. Mange knækker nakken på det, så jeg valgte at sige, at det var nu, jeg havde chancen for at gøre noget ekstraordinært, forklarer Mikkel Bjerg.

Satsningen har foreløbig været en stor succes. Han vandt U23-VM i enkeltstart med en stor margin.

Kort efter overtog det dengang 18-årige stortalent den danske timerekord, som Ole Ritter havde siddet på i mere end fire årtier.

- Jeg har i lang tid forsøgt at bilde mig selv ind, at jeg havde evnerne. Fra jeg var andetårs junior i 2016, gik det op for mig, at jeg kunne være med, når jeg fokuserede 100 procent på det, jeg skulle, siger Mikkel Bjerg.

Kort efter VM-triumfen skrev han under på en to år lang aftale med Hagens Berman Axeon, der får status som prokontinentalhold og bliver styret af den tidligere toprytter Axel Merckx.

Det amerikanske mandskab har slået sig op på talentudvikling og består udelukkende af unge ryttere.

- Selv om man har en lille niche, så prøver de at få det passet ind. Det gjorde holdet meget attraktivt for mig, at jeg kunne få lov til at fokusere på min enkeltstart.

- Der er en del mindre etapeløb, hvor der er enkeltstarter. I det store billede er det jo ikke så stort at vinde en prolog eller en enkeltstart her og der, men for mig betyder det meget: Det går jeg rigtig meget op i, siger Mikkel Bjerg.

Fremover kan han dog ikke nøjes med at satse på tidskørslerne. I hvert fald ikke hvis han skal nå det næste ambitiøse pejlemærker, der tårner sig op to et halvt år ude i fremtiden.

- OL i 2020 er det helt store mål, men for at køre enkeltstarten skal man også kunne køre linjeløbet. Derfor skal jeg blive blandt de bedste danskere i linjeløb for at kunne køre enkeltstart ved OL, siger Mikkel Bjerg.