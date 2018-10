Wozniacki nedlagde Kvitova: Nu har jeg den rigtige følelse

Tennisstjernen Caroline Wozniacki kan igen se sig selv nå langt ved WTA Finals i Singapore.

Tirsdag rejste danskeren sig fra søndagens åbningsnederlag til Karolína Plísková, da hun i tre sæt fik nedlagt tjekkiske Petra Kvitova.

Dermed bevarede Wozniacki chancen for at spille sig videre fra gruppespillet forud for torsdagens sidste gruppekamp mod Elina Svitolina.

- Det er rart at være med og have vundet den her kamp i dag. Det giver en bedre energi og en positiv energi i lejren - i hvert fald hos mig selv, siger Caroline Wozniacki til TV2 Sport.

Danskeren forklarer, at alle på hendes hold hele tiden har troet på, at hun kunne rejse sig trods den dårlige start på turneringen.

- Men for mig var det vigtigt at vinde kampen og føle, at jeg er med igen, siger Wozniacki.

Wozniacki slog Kvitova og spræller videre i sæsonfinale

Til Ekstra Bladet forklarer hendes far og træner, Piotr Wozniacki, at han havde lagt en anderledes taktik mod Petra Kvitova end vanligt.

Caroline Wozniacki skulle blandt andet forsøge at spille kort og langt i stedet for at trække den tjekkiske spiller fra side til side. Samtidig skulle der være stor variation i serverne. Og så skulle Kvitova køres træt.

- Caroline skulle også få så mange bolde i spil som muligt, for det ville give bonus til sidst. I tredje sæt var hun helt færdig efter flere dueller, siger Piotr Wozniacki om sejren, der endte 7-5, 3-6 og 6-2 til danskeren.

Ukrainsk sejr over Pliskova holder Wozniacki-gruppe åben

De to bedste fra hvid gruppe går videre til semifinalerne, hvor de skal op mod de to bedste fra rød gruppe.

Caroline Wozniacki er forsvarende mester ved WTA Finals.