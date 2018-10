Wozniackis videre vej i sæsonfinalen er mere end kringlet

Først det letforståelige.

Ved at vinde i tre sæt over Petra Kvitova holdt Caroline Wozniacki sig tirsdag inde i kampen om videre avancement ved de professionelle tenniskvinders sæsonfinale i Singapore, hvor kalenderårets otte bedste spillere kæmper om prestige, store penge og den perfekte afslutning på 2018.



Og så til det knapt så letforståelige.

Trods afviklingen af to af tre runder i det indledende puljespil har samtlige fire kombattanter i Hvid Gruppe stadig mulighed for at lande på de to øverste pladser i den samlede stilling og dermed avancere til semifinaler.

En svært gennemskuelig sandhed efter Elina Svitolinas sejr på 6-3, 2-6, 6-3 over Karolina Pliskova. Førstnævnte ukrainer ligger i spidsen med to sejre af lige så mange mulige, mens sidstnævnte tjekke ligger side om side med Caroline Wozniacki, men trods nul sejre og status af agterlanterne har Petra Kvitova altså ingen grund til at begynde pakningen af kufferterne.

Også Svitolina kan ryge

Med en sejr i torsdagens møde mod landsmandinden Pliskova kan Kvitova nemlig krydse fingre for et Wozniacki-nederlag til Svitolina, der omvendt og trods sit fine udlæg kan ryge ud ved at tabe i to sæt til Wozniacki - hvis altså Pliskova samtidig besejrer Kvitova.

Ingen grund til at være flov, hvis forvirringen overtrumfer klarsynet.

En følelse, som Caroline Wozniacki måske også var hensat til i begyndelsen af tirsdagens møde med verdens nummer 5. To breakbolde blev dog afværget, verdenstoeren brød selv til 5-3, lod sig ikke frustrere over en udligning til 5-5 og vandt sættet ved at bryde til 7-5.

I fortsættelsen og ved stillingen 1-3 måtte Caroline Wozniacki dog have behandling af sit ene knæ, som ifølge hende er begyndt at vånde sig efter en lang sæson. Andet sæt blev tabt, men ved at vinde otte af de ni første bolde i tredje sæt bragte Wozniacki sig foran 2-0, holdt serv til 3-1 efter at have afværget en breakbold. Det slag kom Kvitova sig aldrig over og lod sig lidt for lidt besejre 2-6 i afgørende sæt.

Men hun har altså stadig chancen.