Wozniacki under pres - tvunget til at vinde over »hårdtslående tjekke, der kan volde alle problemer«

Et maraton er det godt nok ikke, men Caroline Wozniacki skal alligevel sørge for at snøre tennisskoene ekstra hårdt, når hun tirsdag møder verdensranglistens nummer fem, Petra Kvitova.

Ifølge Eurosports ekspertkommentator Michael Mortensen er det nemlig »endnu en hårdtslående tjekke«, der venter Caroline Wozniacki i den anden kamp ved WTA Finals i Singapore.

»Hun (Kvitova, red.) har nogle spillemæssige kvaliteter, der kan volde alle problemer. Hun spiller fladt og insisterende og er i det hele taget svær at finde rytmen imod. Når hun står stille og får tid til at slå en forhånd eller baghånd, er hun usvigeligt sikker. En tjekkisk hammer,« siger Michael Mortensen.

Wozniacki fik sløj start på titelforsvar

Ekspertkommentatoren forklarer til gengæld, at Petra Kvitovas manglende fart gør hende meget sårbar i spilsituationer, hvor hun kommer løbende til bolden.

Det er her, at de hårdtsnørede tennissko kommer ind i billedet.

En sejr kræver nemlig, at Caroline Wozniacki først og fremmest løfter tempoet i kampen og har fokus på både returneringer og førsteserverne, mener ekspertkommentatoren.

»Caroline skal forsøge at serve helt ud på siden af Kvitova, så hun bringer hende ud af balance og dernæst kan angribe modsat. Hun skal simpelthen stopfodre hende med bolde og have hende ud at løbe,« siger Michael Mortensen.

Selv om sæsonfinalen normalt kendetegnes ved, at der først skal afvikles en masse gruppespilskampe, inden den sædvanlige knockout-fase træder i kraft i semifinalen, er der alligevel tale om en knald eller fald-kamp.

Søndag måtte Petra Kvitova indkassere et nederlag i sæsonfinales første gruppespilskamp, ligesom Caroline Wozniacki på samme måde tabte i to sæt til tjekkiske Karolina Pliskova.

Elitens fest med præmiesum på over 40 mio. kr.: Wozniacki kan slutte sæsonen på toppen Caroline Wozniacki er i år røget ud før kvartfinalen i 10 af 18 turneringer, men hun er udpeget som en af favoritterne til at vinde sæsonfinalen.

Caroline Wozniacki har med andre ord ikke råd til flere svipsere, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at genvinde den prestigefyldte og særdeles lukrative turnering.

Men ifølge Michael Mortensen kan presset ligefrem være befordrende for danskeren.

»Hun er mentalt stærkere end Kvitova, og jeg tror, at hun har taget godt ved lære af kampen mod Pliskova. Caroline er bedst, når det gælder, og tirsdag skal hun virkelig træde i karakter,« siger han.

Under alle omstændigheder skal hun ud at have nogle af de meget berømte meter i benene.

Kampen vises på TV2 Sport.