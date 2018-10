Wozniacki må se langt efter trone: Halep slutter som etter

Den rumænske tennisstjerne Simona Halep er sikker på at slutte året som nummer et på verdensranglisten.

Det skriver kvindernes tennisforbund (WTA) på sin hjemmeside.

Den nye verdensrangliste blev offentliggjort mandag, og her kunne man se, at Halep har 7421 point, mens Caroline Wozniacki har 6461 point på andenpladsen.

Dermed står det klart, at danskeren ikke kan nå at indhente Halep i år.

Det er andet år i træk, at 27-årige Halep slutter som nummer et, og hun har tilbragt 40 uger på toppen i 2018.

- At slutte sæsonen som verdensranglistens nummer et sidste år var en stor ære for mig. At gøre det for anden gang i 2018 føles som en speciel præstation, specielt fordi jeg også har vundet min første grand slam-titel.

- At være i stand til igen at se mit navn blandt de andre legender, som har opnået at slutte året som nummer et, gør mig meget stolt, siger Simona Halep på WTA's hjemmeside.

Tidligere i år tog hun sin første grand slam-titel, da hun vandt French Open. I januar blev hun slået af Wozniacki i finalen ved Australian Open.

Halep skal sammen med blandt andre Wozniacki spille sæsonfinale sidst i oktober i Singapore.

Men rumæneren døjer med rygproblemer, og det har sået tvivl om, hvorvidt hun kan spille.

På mændenes verdensrangliste er der til gengæld spænding om slutresultatet, når året er gået. Her ligger serberen Novak Djokovic kun 215 point efter spanieren Rafael Nadal på førstepladsen.