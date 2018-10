Caroline Wozniacki er nomineret til årets tennisspiller

Caroline Wozniacki er nomineret til årets spiller af den internationale kvindetennis-organisation WTA. Sammen med andre store profiler som Simona Halep, Angelique Kerber, Petra Kvitova og Naomi Osaka bliver hendes præstationer i denne sæson målt og vejet af WTA inden prisen uddeles d. 19. oktober.

Og Wozniackis nominering kommer på ingen måde ufortjent efter denne sæson. Det mener Michael Mortensen, der er ekspertkommentator og tidligere tennisspiller.

»Hun har vundet Australian Open, der var årets første grand slam-turnering og nu har hun lige vundet den store og prestigefyldte turnering China Open og kvalificeret sig til slutspillet i Singapore. Så hun er bestemt berettiget til nomineringen. Det er der ingen tvivl om,« siger han.

Wozniacki meldte sig tilbage med eftertryk

En skade i baglåret og højre skulder har voldt hende problemer i denne sæson. Caroline Wozniacki vandt i januar årets første grand slam-turnering, da hun løb med sejren i Australian Open, men havde efterfølgende en svær periode, hvor hun blandt andet røg ud i anden runde i Wimbledon. Men med en China Open-sejr i bagagen frem mod Singapore, hvor der spilles WTA-finale, er der håb for Wozniacki.

»Hun er fit for fight. Vi ser en Caroline, der spiller på sit allerhøjeste niveau lige nu, ligesom hun gjorde, da hun vandt Australian Open. Nu spiller hun med en autoritet og en friskhed, som vi ikke har set i et stykke tid,« siger Michael Mortensen.

Han er heller ikke i tvivl om, at hun har en god chance for at tage prisen som årets spiller på trods af den turbulente sæson.

»Jeg er selvfølgelig lidt farvet af, at jeg gerne ser Caroline som vinderen. Hun har vundet sin første grand slam-turnering og samtidig har hun haft en god sæson. Hun har været skadet i en periode, men hvis hun afslutter sæsonen med at vinde her i Singapore eller spille sig i finalen, så er hun svær at komme udenom,« siger han.