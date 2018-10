Liveblog: Kan Wozniacki slå Wang?

Kvindelandsholdet og især Sanne Troelsgaard har i den grad behov for revanche mod Holland på vejen til VM.

»Jeg har stadig mareridt over den kamp«:

Haas kan komme til at mangle otte point, når VM afgøres om et par måneder.

Tusindvis af pensionister må konstatere, at den opsparing i indekskontrakter, der skulle have sikret dem i 10 år, kun rækker til otte-ni år. Dermed går de glip af tilskud fra staten.

Danskeren nåede let semifinalen, men Naomi Osaka stjal al fokus.

München er hovedkvarter for nogle af Tysklands største og vigtigste virksomheder som Siemens og BMW, og så er byen vært for verdens vigtigste ølbegivenhed. I denne weekend afsluttes dette års oktoberfest men øl præger byen hele året rundt.

To virksomheder, der producerer eksklusive plankegulve og kompromisløse snedkerkøkkener, er rykket ind i det ikoniske Aarhus-byggeri Mejlborg.

