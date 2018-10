Stjernefrøets sammenbrud: Wozniacki-sejr druknede i tåreregn

De færreste behøver vel et bevis på, at livet kan drille også de mest succesfulde mennesker.

Selv ikke nok så megen berømmelse eller rigdom er et værn mod anfald af fortvivlelse og rådvildhed, hvilket blev udstillet fredag under tenniskvindernes China Open.

Efter kampen lykønskede hun mig, og jeg undskyldte for min opførsel, fordi jeg var så stresset under hele kampen Naomi Osaka Efter kampen lykønskede hun mig, og jeg undskyldte for min opførsel, fordi jeg var så stresset under hele kampen

Trods sine kun 20 år er Naomi Osaka det ubetinget øjeblikkets varmeste navn på WTA Tour, fordi hun for en måned siden vandt US Open-finalen over selveste Serena Williams - en grand slam-optur, der siden er vekslet til en fjerdeplads på verdensranglisten, men ikke til mental usårlighed.

Selvkritik i fuldt flor

I sit kvartfinalemøde med Shuai Zhang følte japaneren sig nødsaget til at kalde sin træner på banen allerede efter tre partier, og ved synet af tårer på sin elevs kinder prøvede Sascha Bajin af al magt at lette presset ved at bede hende om blot at gøre sit bedste og glemme alt om resultatet.

Første sæt blev tabt, ketsjeren blev kastet til jorden, hovedet blev gemt under et håndklæde ved sidebyttet, men Naomi Osakas spillemæssige format holdt hende alligevel inde i opgøret mod den lokale publikumsyndling. Andet sæt blev vundet 6-4, efter at have været bagud 3-5 i tredje sæt brød hun tilbage til 4-5, men begyndte så igen at græde og skælde sig selv ud for rædderlige server og totalt upålidelige slag, som dog alligevel rakte til sluttelig sejr på 3-6, 6-4, 7-5.

Ingen kunne være i tvivl om Naomi Osakas følelser. Foto: AP

Sejren fik hun dog sikret sig, og så fik tilskuerne et lille smil på den obligatoriske selfie. Foto: AP

»Hun er en utrolig spiller og er virkeligt sød. Efter kampen lykønskede hun mig, og jeg undskyldte for min opførsel, fordi jeg var så stresset under hele kampen,« understregede en brødebetynget Osaka bagefter.

Ingen grund til karrierestop, men …: Wozniacki gør klogt i at strege resten af 2018 Efter endnu et tidligt nederlag i en grand slam bør verdenstoeren gøre op med sig selv, hvad hun egentlig vil med resten af karrieren.

Sat over for den forestilling var Caroline Wozniackis kvartfinale direkte kedelig. Tvunget gennem kvalifikationen havde Katerina Siniakova allerede spillet syv singlekampe - og to doublekampe - ved China Open og virkede totalt tappet for kræfter. Modsat holdt favoritten højt niveau især i serverne og blev dermed aldrig udfordret på vej mod 6-2, 6-2 og sæsonens femte semifinale.