Wozniacki gav god grund til at fortsætte karrieren

Caroline Wozniacki har efterhånden rigeligt at skrive i kalenderen.

Efter en overbevisende sejr i tredje runde ved China Open er hun klar til turneringens kvartfinale, ligesom hun også har et forestående bryllup at se frem til.

Og nå ja, så har hun allerede bestemt sig for, at hun i det nye år fortsat skal spille tennis.

»Jeg kan ikke vente med at indlede år 2019 i en af mine favoritbyer, hvor jeg skal spille ASB Classic. Det er sådan et sjovt sted at spille. Forhåbentlig gør jeg det én placering bedre i 2019. Vi ses snart, kiwifans,« skrev Caroline Wozniacki på Twitter inden torsdagens kamp.

Dermed manede danskeren også enhver spekulation om et muligt karrierestop pga. travlhed og svingende resultater i jorden.

I cant wait to start my 2019 year in one of my favourite cities for the @asbclassic. Such a fun place to play. Going one better in 2019! See my kiwi fans soon #asbclassic #auckland pic.twitter.com/nU4bAU6mvc— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 3. oktober 2018

Da Caroline Wozniacki torsdag gik på banen til kampen mod estiske Anett Kontaveit var fremtiden således på plads. Og man fristes da også til at tro, at danskeren havde samlet tankerne til opgøret mod verdensranglistens nummer 21, som hun besejrede med 7-5 og 6-4.

Historikken fortæller, at Wozniacki er på vej mod finalen

Gennem hele kampen gjorde mange uprovokerede fejl det vanskeligt for Anett Kontaveit at få spillet til at flyde. Men de enkelte gange, hvor det lykkedes hende at sende forhånden af sted, var det med kirurgisk præcision og efterlod danskeren uden chancer.

Caroline Wozniacki væbnede sig dog med tålmodighed og spillede ufortrødent videre. Hendes førsteserv var mindre sløset end sidst - endda ligefrem forbedret - og hun virkede i det hele taget determineret i sit spil. Særligt når hun spillede aggressivt og søgte frem mod nettet, blev esteren for alvor udfordret i begge sæt.

Ingen grund til karrierestop, men …: Wozniacki gør klogt i at strege resten af 2018 Efter endnu et tidligt nederlag i en grand slam bør verdenstoeren gøre op med sig selv, hvad hun egentlig vil med resten af karrieren.

Kampen bød således på flere tætte og gode dueller, men de mange slag både i nettet og uden for kridtstregerne gjorde samtidig, at det aldrig blev prangende.

Med sejren er Caroline Wozniacki sikret plads i WTA-finalen i Singapore, hvor der spilles om sæsonens sidste store trofæ. Inden da skal danskeren fredag møde tjekkiske Katerina Siniakova i kvartfinalen ved China Open.

Jo, tennisspilleren har nok at kaste sig over.