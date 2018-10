Historikken fortæller, at Wozniacki er på vej mod finalen

Noget kan tyde på, at Caroline Wozniacki er på vej mod finalen i China Open.

Det er ikke vurderet ud fra danskerens formstyrke, spil eller selvtillid. Nej, det er vurderet ud fra historikken. Danskeren har fire gange i karrieren mødt kroatiske Petra Martic. Samtlige gange er det endt med en Wozniacki-sejr i to sæt og sidenhen en plads i finalen i den pågældende turnering.

Onsdag middag slog Caroline Wozniacki igen Petra Martic. Denne gang med 7-6, 6-3 og dermed er den 28-årige dansker klar til tredje runde i Beijing. Det var i øvrigt første gang i tre måneder, at Wozniacki vandt to kampe i træk.

»Tak for opbakningen, det er altid fedt at spille her,« sagde Caroline Wozniacki til de kinesiske tilskuere efter sejren i turneringen, som hun vandt i 2010.

I kampens indledning havde begge spillere store serveproblemer. Mens Wozniacki blev straffet for sin svage andenserv, hvor kun to af de første 14 af slagsen gav point, havde Petra Martic selv travlt med at begå dobbeltfejl. Derfor formåede ingen af dem at holde serven i de første fire partier.



Det var hverken seværdigt eller kønt, men Caroline Wozniacki bevarede tålmodigheden, selvom skarpheden manglede i de afgørende situationer. Danskeren havde flere chancer for at bringe sig foran både 4-2 og 5-3 i første sæt, men Martic kæmpede sig tilbage hver gang. Derfor skulle der gå knap fem kvarter, før Wozniacki kunne tage et fortjent hvil med første sæt i hus.

Kroaten, der er nummer 36 på verdensranglisten, fik for alvor gang i sin serv i andet sæt. Wozniacki kunne ikke stå imod Martic, der bragte sig foran 3-1, men med sin udholdenhed blev Wozniacki ved med at presse kroaten. Det kastede fem vundne partier af sig og en sejr.

Skulle det lykkes Caroline Wozniacki at nå semifinalen i Beijing, vil hun med sikkerhed være sikret en plads ved dette års sæsonfinale i Singapore, hvor der spilles om sæsonens sidste store trofæ.