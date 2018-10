Klar til næste runde i Kina: Wozniacki brød stimen af svigtende resultater

Det vil bestemt være en overdrivelse at påstå, at Caroline Wozniacki er tilbage i topform, men mindre kan også gøre det.

Danskeren tog under alle omstændigheder et skridt i den rigtige retning, da hun mandag spillede sig videre i China Open, som rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

I en kamp mellem to spillere, der er ramt på selvtilliden, vandt Caroline Wozniacki 6-2, 6-3 over schweisiske Belinda Bencic.

Danskeren indledte med serveproblemer, og det udnyttede Bencic til at bryde tidligt i opgøret. Man anede straks et strejf af usikkerhed og frustration hos Wozniacki, der har haft svært ved at finde formen i de seneste måneder. Seks nederlag i de seneste ni kampe er det blevet til – heriblandt et tidligt exit i sidste uges turnering i Wuhan.

Men efter den halvsløje begyndelse skiftede Caroline Wozniacki gear. Danskeren var aggressiv og tog initiativ, og det pressede Bencic, der aktuelt rangerer som nummer 42 i verden. Sidstnævnte leverede hele 11 uprovokerede fejl på 23 minutter. Det er en del af historien om schweizeren, der for tre-fire år siden var en af de mest lovende i sporten.

Hun blev udråbt som ny verdensetter, men skader og svingende resultater har forhindret hende i at udløse potentialet. Hun kan indimellem tabe til sit eget temperament. Det gjorde hun i visse perioder af første sæt, som Wozniacki cruisede hjem i overlegen stil. Fem partier i træk blev vundet.

Caroline Wozniaci indledte andet sæt med igen at tabe serven. Men endnu engang kæmpede hun sig tilbage med to vundne partier. Gode grundslag med fornuftig længde var for meget for Bencic, der kylede sin ketscher i underlaget i frustration. Schweizeren fik dog arbejdet sig tilbage på 3-3, inden Wozniacki igen satte sig i respekt. Danskeren straffede fejlene, tog sættet og dermed den samlede sejr.

Wozniacki skal i anden runde møde kroatiske Petra Martic.