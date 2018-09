Wozniacki tabte til OL-mester trods mange gode chancer

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki er færdig i WTA-turneringen i kinesiske Wuhan allerede i tredje runde.

Her tabte hun med cifrene 6-7, 5-7 mod den forsvarende OL-mester, Mónica Puig, fra Puerto Rico.

Wozniacki havde absolut sine chancer for at få et positivt resultat ud af kampen, og hun var ovenpå i begge sæt. Men danskeren bøvlede med kontinuiteten i spillet og servede generelt for svagt.

Desuden havde Puig mere ild i øjnene og udstrålede den største vilje i kampen, der varede 2 timer og 26 minutter.

At Wozniacki overhovedet kom i problemer i første sæt var uforståeligt. Efter et par lange partier kom danskeren foran 3-0 og bragte sig efterfølgende også på 40-0 i Puigs serv. Men så skiftede momentum helt.

Puig afværgede de tre breakbolde og hev partiet hjem til 1-3 og brød derefter to gange, så hun pludselig var ovenpå med 4-3.

Wozniacki brød prompte tilbage på den tredje breakbold i partiet efter, men ved stillingen 5-5 var den gal igen.

Danskeren servede svagt, og gang på gang udnyttede Puig de bløde andenserver til at slå vindere. Blandt andet smaskede hun en baghåndsvinder ind og brød til 6-5.

Til gengæld svigtede selv samme baghånd i partiet efter. Puig havde sætbold ved 40-30, men sendte to baghåndslag ud efter hinanden, og i stedet udnyttede Wozniacki en breakbold til at udligne.

Den afgørende tiebreak blev en gyser. Puig bragte sig foran 6-3, men missede derfra tre sætbolde på stribe. Derefter havde spillerne på skift sætbolde.

Wozniacki misbrugte sin tredje af slagsen foran 10-9, da hun lavede en dobbeltfejl. I stedet udnyttede Puig kort efter sin sjette sætbold og vandt 12-10 efter 79 minutters tennis i første sæt.

Danskeren kom bedst fra start i andet sæt, hvor hun brød til 2-1 og også kom på 3-1, men hun havde svært ved at holde niveau i flere partier ad gangen, og Puig vendte 1-3 til 4-3.

Ved stillingen 4-5 skulle Wozniacki holde serv for at forlænge kampen, og det lykkedes, selv om Puig havde tre matchbolde undervejs.

Men det var en stakket frist. Ved 6-5 spillede Puig sig til yderligere tre matchbolde i danskerens serv ved 40-0. Igen reddede Wozniacki sig ud af problemerne, men på den syvende matchbold slog Puig en sikker vinder.