Krisen fortsætter: Alt går den gale vej for Wozniacki

2018 er uden diskussion det hidtil største år i Caroline Wozniackis karriere.

Anderledes kan det ikke være efter triumfen i Australian Open, men siden fangsten af sin første grand slam-titel tilbage i januar har den tidligere verdensetter fået store huller i sit fiskenet. Med titlen i Eastbourne som det groft sagt eneste lyspunkt er de efterfølgende turneringer endt i nedtur på nedtur, hvilket i denne uge har fået Caroline Wozniacki til at stille op i Toray Pan Pacific Open - til endnu et tidligt nederlag og endnu en skuffelse.

Droppede hængekøjen

Et besøg i Tokyo var ellers ikke på hendes oprindelige program, planen var at holde turneringsfri, men de pauvre resultater har kostet kamptræning og tvang hende i aktion. Den japanske hovedstad er tilmed noget af et lykkested for danskeren, der havde snuppet titlen de seneste to sæsoner og har nået mindst semifinalen siden 2013 - det gør hun så langt fra i denne omgang efter at have tabt 2-6, 6-2, 4-6 til Camila Giorgi.

De seneste tre måneder har Caroline Wozniacki dermed blot vundet to kampe i fem turneringer, hvor hun har tabt til spillere placeret mellem nummer 17 og 37 på verdensranglisten - en markant ændring i forhold til de seneste sæsoner, der bød på gradvist færre nederlag til dårligere modstandere.

Ingen grund til karrierestop, men …: Wozniacki gør klogt i at strege resten af 2018 Efter endnu et tidligt nederlag i en grand slam bør verdenstoeren gøre op med sig selv, hvad hun egentlig vil med resten af karrieren.

Mod Camila Giorgi havde Caroline Wozniacki da nærmest helt uundgåeligt alle muligheder for at revanchere sig for en dårlig åbning, som hun ikke behøvede at gå i panik over. Trods et imponerende slagrepertoire har italieneren nemlig for vane at svinge helt vildt i niveau, hvilket også gjorde sig gældende torsdag.

Tabte til sig selv

Dog blev hun denne gang overgået af Wozniacki, der især bøvlede gevaldigt med serven og derfor nærmest uden kamp smed første sæt. I fortsættelsen overlevede favoritten imidlertid flere breakmuligheder for så selv at bryde til 3-1, hente andet sæt og bringe sig foran 2-0 og 30-0 i tredje, men alligevel endte det med endnu et nederlag og stadig mere slørede minder om Australian Open.