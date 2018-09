Serena Williams' vredesudbrud var ikke skyld i US Open-vinders tårer

Det var ikke Serens Williams’ udbrud mod dommer Carlos Ramos, der fik titelvinderen Naomi Osaka til at græde efter kampen. Ifølge den nyligt grand slam-vindende tennisspiller, vidste hun nemlig slet ikke, hvordan hun skulle reagere på hele episoden.

»Jeg er ikke ked af det, for jeg ved ikke engang, hvad der er meningen, jeg skal føle. Fordi det var min første finale og min første grand slam-sejr, så var jeg først og fremmest meget glad og jeg ved, at jeg har opnået en masse. Jeg tror ikke engang, at jeg tænkte på, at jeg kunne være ked af det, for jeg ved ikke, hvordan det føles. Jeg har ingen erfaring fra andre grand slam-finaler,« sagde Naomi Osaka

Osaka havde et fantastisk US Open, der i sidste ende mundede ud i en finalesejr til japaneren. Hendes sejr blev dog i store træk overskygget af Serena Williams’ uenigheder med dommeren Carlos Ramos, der fik kickstartet en debat om sexisme inden for sporten. Williams mente, at Ramos ikke ville have straffet en mand for de samme ting, han valgte at straffe hende for.

Dommeren fik i løbet af kampen sendt tre straffe i Williams’ retning. Disse domme er senere blevet støttet af andre tennisdommere og Det Internationale Tennisforbund (ITF), der mandag udsendte en støtteerklæring.

Under den afsluttende ceremoni kunne man se en grædende Naomi Osaka, men da grand slam-vinderen var vendt hjem til Japan, forklarede hun, at hun på ingen måde var ked af sin sejr, selvom hendes finale var vædet i dårlig stemning.

Sexisme i tennis har fyldt meget i dette års US Open. Den franske spiller Alizé Cornet blev tidligt i turneringen ramt af en straf, da hun ville vende sin trøje rigtigt midt på banen. Det er ikke en handling, mandlige spillere plejer at modtage straf for, og senere måtte US Open også trække straffen tilbage.