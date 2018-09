Internationalt forbund støtter dommer efter Williams-raseri

Reglerne blev fulgt, da stigedommer Carlos Ramos tildelte Serena Williams flere straffe i lørdagens finale i grand slam-turneringen US Open.

Det siger Det Internationale Tennisforbund (ITF), der mandag kommer med en støtteerklæring til portugisiske Ramos.

- Carlos Ramos er en af de mest erfarne og respekterede stigedommere i tennis. Hr. Ramos' beslutninger var i overensstemmelse med de relevante regler og blev bekræftede af US Opens beslutning om at tildele Serena Williams en bøde for tre regelbrud, siger ITF i en udtalelse mandag ifølge Reuters.

Serena Williams endte med at tabe finalen til japanske Naomi Osaka 2-6, 4-6.

I andet sæt, da hun var bagud 3-4, blev den 36-årige amerikaner dømt til at tabe et parti, fordi hun blandt andet kaldte stigedommer Carlos Ramos for "en tyv".

Tidligere i kampen var Serena Williams blevet tildelt en advarsel for at modtage coaching fra sin træner på tribunen, hvilket ikke er tilladt.

Det gjorde amerikaneren rasende. I kraftige vendinger påpegede hun over for dommeren, at hun aldrig i karrieren havde snydt.

Da Williams i andet sæt smadrede sin ketsjer i frustration, fulgte endnu en advarsel og også en pointstraf.

Det fik hendes temperament til at koge yderligere over. Hun vendte tilbage til den første episode og krævede, at dommeren annoncerede, at hun ikke havde modtaget coaching, og hun forlangte en undskyldning.

I stedet fulgte altså også en partistraf, og senere tabte Serena Williams kampen.