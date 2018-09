Djokovic takker idolet Sampras og ærkerivaler efter ny triumf

Novak Djokovic tangerede natten til mandag Pete Sampras på tredjepladsen på listen over spillere med flest grand slam-titler.

Med en sejr i US Open-finalen over argentinske Juan Martin del Potro står den serbiske tennisstjerne nu noteret for 14 titler - præcis som den amerikanske tennislegende.

Efter kampen sendte Novak Djokovic en hyldest til Pete Sampras, der var en stor inspirationskilde for serberen som barn.

- Pete Sampras er en af de største legender i sportens historie, siger Djokovic.

- Han var mit idol som barn. Han var en spiller, jeg så op til. Det første, jeg så i tv med relation til tennis, var hans anden Wimbledon-sejr. Det inspirerede mig til at begynde at spille tennis, tilføjer den 31-årige serber.

Med sin tredje titel i US Open er Novak Djokovic kun tre trofæer fra at tangere spanske Rafael Nadals 17 grand slam-titler.

Schweiziske Roger Federer er den mest vindende spiller med 20 grand slam-titler.

De tre spillere har gennem mange år kæmpet om trofæerne ved de fire grand slam-turneringer.

Men selv om Nadal og Federer har snuppet adskillige trofæer for næsen af Djokovic, så er han ikke i tvivl om, at rivaliseringen har gjort ham til en bedre tennisspiller.

- For ti år siden ville jeg sige, at jeg ikke var glad for at være en del af denne æra med Nadal og Federer, siger Djokovic og tilføjer:

- Men i dag er jeg glad, fordi jeg føler, at rivaliseringen med disse gutter, kampene med Federer og Nadal, har gjort mig til den spiller, jeg er. Det skylder jeg dem.