Serena Williams tabte hovedet, finalen og anseelsen i skandalekamp

Serena Williams fortjener en smule ros.

Stadig kun toer Serena Williams misbrugte endnu en chance for at nå de 24 grand slam-titler, som vil give hende en delt førsteplads på listen over flest titler i Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Margaret Court 24 Serena Williams 23 Steffi Graf 22 Helen Wills Moody 19 Chris Evert 18 Martina Navratilova 18

Under trofæceremonien forsøgte hun trods alt at få tilskuerne til at stoppe med at buhe og i stedet hylde Naomi Osaka i respekt for hendes sejr på 6-2, 6-4.

Stort set alt andet i US Open-finalen endte imidlertid med at sværte amerikanerens eftermæle til i et drama, der skulle være endt i hendes tangering af Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler, men i stedet resulterede i et regulært sammenbrud.

Presset i selve spillet af en imponerende Naomi Osaka var Serena Williams ude af stand til også at håndtere en advarsel for coaching fra stoledommer Carlos Ramos, der havde set hendes træner lave håndtegn for at overbringe en eller anden form for besked.

Den slags er ulovligt, men Serena Williams kunne slet ikke ryste beskyldningen om snyd af sig, krævede i flere omgange en undskyldning og truede portugiseren med at ville sørge for, at han aldrig nogensinde igen kom i nærheden af en af hendes kampe.

Osakas øjeblik ødelagt

Den slags går bare ikke selv for spillets største kvindenavn nogensinde, straffen lød på et tabt parti, og derfra handlede det kun om tårer, brok og et ophidset publikum, hvilket også hylede Naomi Osaka totalt ud af den efter sidste bold.

Serena Williams har taget stoledommer Carlos Ramos i skole. Foto: AP









Normalt får grand slam-dommeren en mindegave under trofæceremonien, men efter sidste bold blev Carlos Ramos skyndsomst eskorteret væk fra banen under heftig buhen fra tilskuerpladserne. Foto: AP

Normalt er japaneren dejligt uspoleret og ubekymret, men under overrækkelsen af trofæet anede hun ikke sine levende råd, var tydeligvis utilpas og fik dermed på skammelig vis spoleret sin karrieres største øjeblik.

Serena Williams havde klasse nok til at lykønske Naomi Osaka. Foto: AP





Under trofæceremonien krakelerede facaden dog igen. Foto: AP





Selv ikke vinderen nød situationen. Foto: AP





Heldigvis vil det 20-årige talents store slagrepertoire og offensive spillestil helt sikkert føre til mange gentagelser i fremtiden, men hvad med Serena Williams? Hun fylder snart 37, har klart tabt to grand slam-finaler i træk og kan mærke ikke bare Osaka, men en stribe unge og totalt uforfærdede udfordrere komme buldrende bagfra.

»Det var trist at opleve, for det skæmmer hendes navn. Det er ikke første gang, at hun overreagerer, og hun burde være så rutineret og begavet, at hun stopper sig selv. Det bliver spændende at se, om det er ved at være slut for hende. I interviews taler hun stadig om at være opsat på at forbedre mange ting og om at ville være med på touren mange år endnu, men meget taler imod det,« påpeger Michael Mortensen, ekspertkommentator for Eurosport.

»Hun har fået en datter og har talt om, hvor svært det er at håndtere moderrollen og prioritere træningen nok, og samtidig er noget af magien væk. De ældre, etablerede spillere har hun stadig krammet på, for de har et klart kompleks, når de ser hende på den anden side af nettet, men de nye er ligeglade og leverer bare et spil, som hun langt fra hver gang kan neutralisere.«