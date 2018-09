Federer gav stadion-tag skylden for nederlag

Allerede efter ottendedelsfinalen var det slut for Federer. Badet i sved og med en sur mine, måtte han se sig slået af australske John Millman, der på nuværende tidspunkt rangerer som nr. 55 på verdensranglisten. Og Federer mente, at forholdene til US Open har ændret sig en del.

Det skriver The Telegraph.

»Det er bare en af de aftener, hvor jeg følte, jeg ikke kunnet trække vejret. Det er en af de første gange, jeg har oplevet det,« sagde Roger Federer efter andet sæt.

Det blev heller bedre for Federer i løbet af de næste sæt, og den 37-årige verdensstjerne måtte sig sig slået af Millman efter fire sæt og 3 timer og 38 minutter, der endte 3-6, 7-5, 7-6, 7-6.

Efter kampen var det heller ikke ligefrem en tilfreds Federer, der mødte pressen. Men det var dog ikke kun den schweiziske spillers egen præstation, der gik ham på nerverne. Han sagde, at taget på Arthur Ashe Stadium, der blev lagt på for to år siden, havde ændret forholdene betydeligt.

»Jeg mener, at siden taget kom på, er luftcirkulationen helt forsvundet. Jeg synes, det giver en helt anden US Open. På grund af forholdene spiller vi måske langsommere. Man har har drivvåde bukser. Drivvåde alting egentlig,« sagde Federer.

Useedet australier sendte Federer ud af US Open

Det var dog ikke en bitter Federer, der blev spurgt ind til sin modstander. Her havde verdensranglistens nr. 2 kun ros til overs for den 29-årige John Millman.

»Jeg elsker hans intensitet. Han minder mig om David Ferrer og flere andre spillere, jeg beundrer meget, når jeg ser dem. John var bedre til at håndtere varmen. Han kommer fra et af de mest luftfugtige steder i verden, Brisbane,« sagde Roger Federer.

Federer har vundet 20 grand slam-titler i single. Han har kun misset kvartfinalen i 7 af de 58 slams, han har deltaget i.