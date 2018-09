HIK fik revanche og snuppede DM-guld i holdtennis

Der var jubel i HIK, da tennisklubbens herrer søndag sikrede sig guld i finalen i DM for hold.

Her var HIK oppe imod KB, der var forsvarende mester, og som netop besejrede HIK i finalen i fjor.

HIK vandt 4-1 i finalen, da den sidste double ikke blev spillet, fordi finalen allerede var afgjort.

Ud over at tabe finalen i fjor så havde HIK inden søndag også tabte de seneste to indendørsfinaler til KB, så glæden var til at tage at føle på.

- Det er sindssygt stort. Vi har jo tabt tre finaler i træk, så det betyder rigtig meget for os. Vi spillede en god finale i dag med gode præstationer fra os alle sammen.

- Jeg synes, at vores tænding og attitude var helt vildt god i dag, og vi blev ved med at holde fast, siger HIK-spilleren Holger Nødskov Rune i en pressemeddelelse.

KB har vundet samtlige DM-finaler siden 2013, hvor man kønsopdelte finalerne.

For HIK er der tale om første DM-guld siden 1978, da holdene bestod af både mænd og kvinder.

Hos kvinderne vandt Gentofte DM-guld søndag med en 4-1-sejr over Birkerød.

- Det er så fedt, og vi er så glade. Det er helt specielt at vinde som et hold, og jeg synes, at vi har gjort det rigtig godt hele sæsonen, siger Emilie Francati.