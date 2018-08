Utidig indblanding? Dommerens peptalk til den ene spiller møder kritik

Dommerne til dette års US Open har efterhånden fået skabt en del overskrifter. Tidligere på ugen var det en uretmæssig advarsel for et trøjeskifte, da den franske spiller Alizé Cornet ville vende sin trøje rigtigt, efter en lidt for hurtig påklædning ved slutningen af en nedkølingspause.

Nu er dommerne igen kommet under luppen, da dommer Mohamed Lahyani i går hoppede ned fra dommersædet og gav australske Nick Kyrgios en peptalk mellem to sæt.

»Jeg vil hjælpe dig« sagde Lahyani, hvorefter han bad tennisspilleren om at strenge sig mere an og leve op til fansenes forventninger.

Kyrgios præstation indtil da havde ikke været særligt imponerende. Faktisk havde publikum været så skuffet, man kunne høre folk "buhe" fra tribunerne.

Lahyanis beslutning om at give spilleren en peptalk er blevet modtaget med blandede reaktioner. De fleste er dog enige om, at det ikke hører dommertjansen til, at man giver spillerne motiverende ord med på vejen.

Kyrgios modstander Pierre-Hughes Herbert havde heller ikke meget til overs for dommerens ageren. Han udtalte bagefter i et interview, at Lahyani havde overtrådt sin grænse.

»Jeg synes ikke, det er passende for en dommer at gå ned til en spiller og sige, at han vil hjælpe ham. Faktisk behøver han ikke snakke med ham overhovedet. Det eneste han bør sige til en spiller er "vær opmærksom, for hvis du fortsætter sådan, så giver jeg din en advarsel"«, sagde Herbert.

US Open har siden episoden offentliggjort en meddelelse, hvori der står, at Lahyani gik ned på banen, fordi musikken var for høj, og han derfor ikke kunne høres fra stolen.

Kyrgios har lagt vægt på, at dommeren altså ikke coachede ham, men derimod bad ham om at tage sig lidt sammen.

»Han sagde bare, at det ikke var et godt look udadtil. Han hjalp mig overhovedet ikke. Det er latterligt. Han coachede mig ikke,« sagde Kyrgios, der så ud til at have fået mere styr på sit spil efter snakken med dommere, da han i sidste ende vandt over Herbert med 4-6, 7-6, 6-3, 6-0.