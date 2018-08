Endnu en kæmpeskuffelse: Wozniacki slog sig selv ud af US Open

Caroline Wozniacki er langt fra alene.

Verdensetteren Simona Halep tabtei første runde, den dobbelte grand slam-vinder Garbiñe Muguruza skvattede mod verdens nummer 202, og sådan kan man blive ved med at udpege prominente ofre i de tidlige runder af US Open og enhver anden grand slam.

Det faktum ændrer dog ikke det mindste ved, at Caroline Wozniacki vil være mere end almindeligt forbitret over endnu en kæmpeskuffelse med et nederlag på 4-6, 2-6 til Lesia Tsurenko og et farvel allerede i anden runde af klassikeren i New York.

Mest af alt tabte hun nemlig til sig selv.

Godt nok kan ingen pille ved Lesia Tsurenkos sejr, men ukraineren fik stort set det hele foræret af en tøvende, vaklende og inkonsekvent verdenstoer, der dermed for tredje gang på fire år er røget ud af US Open efter blot to optrædener.

Denne gang har forberedelserne budt på et par problemfyldte måneder med småskader og tidlige nederlag, hvilket efterlod hende uden kamptræning og uden en reel fornemmelse af sig selv og sit spil.

Endnu er sæsonen langt fra færdig, endnu ligger Caroline Wozniacki stadig lunt i opløbet om at komme med i den store sæsonfinale til oktober, men mest af alt virker hun til at trænge til en lang pause for at komme ovenpå både fysisk og mentalt.

Netop nu er både bevægelse og slagafvikling blottet for rytme og selvfølgelighed. I stedet virker hver eneste aktion til at volde hende stort besvær både i valg af strategi og egentlig udførelse, og så kommer man hurtigt til kort mod selv underlegne udfordrere.

Det samlede indtryk var da også bedrøveligt fra Caroline Wozniacki, der havde hovedansvaret for at forvandle opgøret til en omskiftelig affære med store udsving i niveau og kvalitet.

Slap for hedekamp

Betingelserne var ellers noget nær optimale.



I første runde blev Caroline Wozniacki tvunget på banen midt på dagen lokal tid og spillede i næsten ulidelig varme. Til anden runde var hun kommet på turneringens legendariske aftenprogram og fik derfor lov at spille i milde temperaturer omkring de 26 grader, men verdenstoeren må alligevel kortvarigt have fået varme kinder ved en pludselig ændring i arbejdsvilkårene.

Det indledende punkt på skemaet, herrekampen mellem Gael Monfils og Kei Nishikori, blev nemlig væsentligt kortere end forventet, da førstnævnte fik en håndledsskade og måtte trække sig i andet sæt.

Den slags har Caroline Wozniacki selvfølgelig prøvet før i sine snart 14 år som professionel, men smidt i aktion tidligere end beregnet voldte især serven hende en del problemer og tillod Lesia Tsurenko at nulstille et tidligt break med en reducering til 1-2.

Derefter fulgte imidlertid et underligt parti, hvori ukraineren viste sig at være endnu mere uvenner med startslaget. Andenserver blev sendt afsted med trukket håndbremse og udslået faldskærm, et hav af dobbeltfejl tillod modstanderen at gribe initiativet uden indsats, og undervejs mod endnu et brud til dansk føring på 3-1 bad Tsurenko om at få behandling ved førstkommende sidebytte.





Lesia Tsurenko får gode råd af turneringens fysioterapeut. Foto: AP

Opgaven med at løfte ketsjeren over hovedet i servebevægelsen virkede som en overvindelse hver gang - en smule bemærkelsesværdigt, da outsideren var fint med i duellerne, tilsyneladende problemfrit kunne svinge igennem i sine grundslag og derfor formåede at levere dystens fjerde break af fem mulige til 2-3.

Ikke den store forhistorie

Den slags plejer at være et dårligt varsel i forhold til kvaliteten og underholdningsværdien. Langt fra alt var da heller ikke i nærheden af at være godkendt, men pletvist var opgøret rent faktisk ganske fint med frisk spil fra begge ender af banen og mange fine slagudvekslinger. Især Tsurenko imponerede fra tid til anden med teknisk veludførte og dødeligt effektive forhåndsslag ned langs linjen, mens Wozniacki vanen tro bød ind med et stort løbearbejde og fin afveksling i spilmønstret.

Måske en fordel, at de to ikke har en lang, fælles forhistorie og derfor ikke kender hinanden og hinandens spil helt ned i detaljen. Blot én gang tidligere, i Australian Open 2013, havde lodtrækningen og de foregående resultater ført til en krydsning med Wozniacki-sejr til følge, og også helt generelt har Lesia Tsurenko været den lille.

Ikke helt overraskende i betragtning af, at hendes vej til det omrejsende tenniscirkus var mildt sagt alternativ. Først som teenager begyndte hun at spille tennis, men i begyndelsen udelukkende for sjov for så at flytte til Kiev som 17-årig for at prøve lykken. Efter et blødt og forsigtigt udlæg på de professionelle kvinders tour er Lesia Tsurenko på imponerende vis kravlet langsomt, men sikkert opad og har vundet en titel i hver af de seneste fire sæsoner.

2018 har også budt på et mini-gennembrud, da hun for første gang nogensinde har formået at slå sig til anden runde af samtlige fire grand slams på en og samme sæson, men natten til fredag dansk tid truede en skade altså med at sende hende hjem fra New York på en trist baggrund.

Efter besøget af fysioterapeuten valgte Lesia Tsurenko imidlertid at skrue lidt ned for farten i serverne for at skåne armen – en stor invitation og åbning for Wozniacki, der dog på skammelig vis forsømte at træde ind i banen og angribe de ellers langt fra uhåndterlige åbningsslag fra modstanderen.

Wozniacki konstant under pres

Tværtimod bøvlede hun især med forhånden og var konstant i defensiven, når først duellerne var i gang. Usædvanligt mange uprovokerede fejl var til at gøre livet endnu surere, og Lesia Tsurenko voksede helt umiskendeligt ved oplevelsen af favorittens famlerier.

Hun holdt serv til 3-3, brød til 4-3 og fik i et langt parti afværget to Wozniacki-breakmuligheder til et overtag på 5-3. For første gang i fire forsøg fik den forsvarende Australian Open-mester så holdt egen serv til 4-5, men tættere kom Wozniacki ikke, da Lesia Tsurenko holdt hovedet koldt, konstant søgte linjerne med held og fik lukket første sæt til 6-4.

I fortsættelsen virkede Caroline Wozniacki faktisk til at slå og bevæge sig mere frit, men den lille optur varede kun et par partier og fra 1-2 sad Lesia Tsurenko igen bag rattet og styrede både retning og fart.

Et gennemført rædderligt og fejlgennemsyret parti af danskeren gav et ukrainsk brud til 3-2, i alt fem partier i træk gik til opkomlingen, der dermed helt fortjent vandt 6-4, 6-2 og forhåbentlig kan komme sig tilstrækkeligt over sine problemer med armen til at kunne spille.

På sin side kan Caroline Wozniacki derimod tage hjem og slikke de mentale sår, for den slags gør ondt, selv om hun altså ikke er alene om at have dummet sig.