Murray fik ret i forudsigelse om tidlig exit fra US Open

I klimadebatten er der ikke kun noget negativt at sige om permafrostens optøning. Ganske vist vil det frigive store mængder drivhusgasser, men samtidig kan et stort underjordisk net af planterødder hurtigt vokse sig større og få planterne til at modvirke drivhuseffekten, viser et nyt studie. Det kan også hjælpe landbruget med at flytte længere mod nord.