Sen forestilling venter Wozniacki mod tricky ukrainer

Caroline Wozniacki skal indstille sig på en ny rytme i US Open. Efter at have spillet tidligt på dagen i første runde tirsdag skal hun torsdag lokal tid spille sin anden runde-kamp mod Lesia Tsurenko sent.

Opgøret er programsat som den anden og sidste kamp på aftenprogrammet på Louis Armstrong Stadium - den næststørste arena på anlægget.

Klokken 19 lokal tid spiller Gaël Monfils mod Kei Nishikori, og derefter skal Wozniacki i aktion. Et godt bud er, at kampen begynder klokken 21.30-22 svarende til klokken 03.30-04 dansk tid.

Tidspunktet passer danskeren godt. Så slipper hun for at spille i al for strid varme, som hun gjorde tirsdag mod Samantha Stosur.

- Det er jeg gerne fri for, når det er så varmt, og så er det bare fedt at spille aftenkampe i US Open, siger Caroline Wozniacki.

Torsdagens modstander, Tsurenko, har før slået topspillere. Det er bare to uger siden, at hun slog French Open- og Wimbledon-vinderen Garbiñe Muguruza ud i Cincinnati, hvor hun tabte til verdensetteren, Simona Halep, i kvartfinalen.

- Hun er en tricky spiller, der har slået nogle gode spillere, indleder Caroline Wozniacki og uddyber:

- Hun er typen, der får mange bolde tilbage. Hun prøver at være aggressiv med baghånden og har en udmærket førsteserv. Hun vil nok prøve at mikse spillet lidt op. Spillet bliver nok ikke ligeså hurtigt som mod Stosur.

- Efterhånden som man bliver ældre, kender man de fleste spillere på touren, så man lægger tit mere vægt på sit eget spil.

Deres eneste indbyrdes møde ligger helt tilbage i Australian Open i 2013, hvor det blev til dansk sejr i to sæt.

Far og træner Piotr Wozniacki husker opgøret og har et godt kendskab til ukraineren.

- Mod Caroline kommer hun nok til at spille mere taktisk end normalt. Hun vil spille mange bolde tilbage, og Caroline vil kunne få mere rytme end mod Stosur.

- Caroline skal være fokuseret fra start, da Tsurenko har et stort våben i baghånden, siger Piotr Wozniacki.