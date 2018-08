Grand slam-debutant gav US Open-vinder en forskrækkelse

Anhelina Kalinina fra Ukraine stod onsdag i sin blot anden grand slam-kamp nogensinde på seniorniveau mod den forsvarende US Open-mester, Sloane Stephens.

Alligevel ydede Kalinina god modstand og voldte amerikaneren store problemer i andenrundekampen på Arthur Ashe Stadium.

Det lykkedes dog Stephens at besejre ukraineren med 4-6, 7-5, 6-2 og spille sig videre til tredje runde.

Her venter wildcard-spilleren Victoria Azarenka, som fandt vej til mødet med Stephens med en sikker sejr over Daria Gavrilova.

21-årige Kalinina, der var med i en grand slam-turnering for første gang, gik uimponeret til kampen mod tredjeseedede Stephens.

Kalinina tog første sæt ved at bryde amerikaneren to gange og tillod samtidig kun Stephens at bryde en enkelt gang på to forsøg.

I andet sæt havde begge spillere overordentligt svært ved at holde serv. Det blev til i alt syv servegennembrud, før Stephens kunne juble over sætsejren.

Kalinina var endda tæt på at fremtvinge en tiebreak, men Stephens afværgede en breakbold på et kritisk tidspunkt.

I tredje og afgørende sæt var kampen ikke længere så tæt. Gassen gik lidt af ballonen for ukraineren, som måtte sande, at Stephens var for stærk.

Amerikaneren satte trumf på ved at vinde kampen med et servees på sin første matchbold.

Også Venus Williams blev klar til tredje runde. Det gjorde hun med en sejr på 6-4, 7-5 over italieneren Camila Giorgi. I næste runde kan Venus Williams rende ind i sin søster, hvis Serena Williams formår at besejre tyske Carina Witthöft.