Varmeregler skal hjælpe spillere i ekstrem US Open-hede

Det er ikke uvant for tennisspillerne med høje temperaturer under US Open, men varmegraderne under den igangværende turnerings første dage har været ud over det sædvanlige.

Onsdag gik spillet i gang klokken 11 lokal tid (17 dansk tid), og spillerne kan forvente op imod 36 grader i skyggen og selvsagt endnu varmere forhold i solen, som de fleste baner er badet i.

På kvindernes tour er spillerne vant til at kunne holde ti minutters pause mellem andet og tredje sæt under meget varme forhold, og arrangøren har under US Open valgt at indføre samme regel for herrerne imellem tredje og fjerde sæt.

En regel, som Caroline Wozniacki sætter pris på.

- Jeg tror, at der var otte eller ni spillere, der måtte forlade banen i går på grund af varmen. Og jeg ved, at Novak Djokovic var meget glad for pausen.

- Vi har jo reglen fast på WTA-touren, men det har de ikke på ATP-touren (herrernes). I Australian Open er der en regel, hvor spillet stopper helt, hvis det er for varmt, fortæller Caroline Wozniacki.

Tirsdag var der en omtalt episode, hvor den franske spiller Alizé Cornet fik en advarsel for at tage trøjen af bag sin baglinje.

Hun havde skiftet t-shirt under sidebyttet og nåede ud på banen, inden hun opdagede, at hun havde vendt trøjen forkert, hvorfor hun tog den af og på igen.

Det udløste altså en advarsel fra hoveddommeren, men onsdag publicerede arrangøren en beklagelse over dette og understregede, at begge køn skal have lov til at skifte trøje undervejs.

De kvindelige spillere kan også få lov til at forlade banen for at skifte i mere private omgivelser.

Onsdag er hviledag for Caroline Wozniacki, der tirsdag vandt i første runde over Samantha Stosur. Danskeren havde planlagt en times træning fra 10 til 11 lokal tid, men valgte at stoppe efter 40 minutter.

- Når det er så varmt, er der ingen grund til at blive der så længe. Det var bare stille og roligt. Jeg skulle bare mærke boldene lidt.

- Resten af dagen skal jeg drikke en masse vand og have lidt massage. Så skal jeg have noget god mad og være indenfor det meste af tiden, fortæller den andenseedede dansker.

Hun skal i aktion igen torsdag, hvor hun møder ukraineren Lesia Tsurenko - verdens nummer 36 - i anden runde.

De har mødt hinanden én gang før, hvor danskeren i Australian Open i 2013 sejrede i to sæt.

Torsdag skulle der igen være udsigt til høj varme, inden meteorologerne forudsiger mere milde temperaturer fredag og lørdag.