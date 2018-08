Topseedede Simona Halep tabte i første runde af US Open

Caroline Wozniacki er hurtigt blevet en konkurrent fattigere i årets sidste grand slam-turnering i tennis, US Open.

Allerede i turneringens første timer kom den første store overraskelse, da kvindernes verdensetter, topseedede Simona Halep fra Rumænien, tabte i to sæt til esteren Kaia Kanepi.

Verdensranglistens nummer 44 vandt i overbevisende stil med 6-2, 6-4 i løbet af 77 minutter.

Det er første gang i turneringens professionelle æra, at kvindernes topseedede spiller ryger ud i første runde, skriver nyhedsbureauet AP.

Kampens overraskende vinder er i sin 18 år lange karriere som professionel aldrig nået længere end kvartfinalen i en grand slam-turnering.

Hendes hidtil bedste placering på verdensranglisten var en 15.-plads for seks år siden.

Det begyndte hurtigt at lugte af en overraskelse i New York. Halep tabte både sit andet og tredje serveparti. Så var Kanepi foran 4-1 for kort efter at vinde første sæt 6-2 på under en halv time.

Tidligt i andet sæt lignede det en ydmygelse af verdensetteren. Hun tabte to af servepartier og kom bagud 0-3, før hun kom på tavlen.

Med to servegennembrud fik Halep udlignet ved 4-4. Men så dummede hun sig i eget serveparti og kom igen bagud.

Dermed kunne 33-årige Kaia Kanepi serve sejren hjem. På kampens første matchbold sendte en frustreret Halep nærmest uprovokeret bolden ud bag baglinjen, og dermed var overraskelsen en realitet.

Det er andet år i træk, at Halep ryger ud i første runde af US Open. Sidste år røg hun ud til Maria Sharapova.

Det betyder, at rumæneren ikke har mange point at forsvare på verdensranglisten. Så kan Caroline Wozniacki uanset sine præstationer i New York ikke avancere fra anden- til førstepladsen.

Til gengæld kan danskeren glæde sig over at være den af turneringens tilbageværende kvindespillere, der er seedet bedst. Wozniacki skal i aktion tirsdag aften dansk tid.