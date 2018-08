Wozniacki afviser brug af medicin: Min bror har været fejlinformeret

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki afviser, at hun har fået medicin for at komme sygdom til livs forud for årets sidste Grand Slam-turnering, US Open.

Det siger hun til Ekstra Bladet.

Hendes bror, Patrik Wozniacki, der arbejder som tennisekspert og kommentator på TV2 Sport, sagde ellers for nylig, at hans søster led under en ondartet inflammation, og at hun havde fået dispensation fra Det Internationale Dopingagentur (Wada) til at tage medicin for at slippe af med det.

Men det afviser Caroline Wozniacki altså nu.

- Jeg har lidt ondt over det hele, men det går bedre nu, så der er ingen grund til bekymring.

- Patrik har været fejlinformeret, og jeg ved ikke rigtigt, hvor han har fået sine informationer fra, siger hun til Ekstra Bladet.

Wozniacki siger selv, at hun har haft ondt i sine skuldre og det ene knæ, men at hun blot har drukket en masse vand og fået massage og diverse andre behandlinger for at få det bedre.

I sidste uge måtte danskeren trække sig fra en kamp mod hollænderen Kiki Bertens i Cincinnati, efter at Wozniacki havde modtaget behandling af knæet.

Hun var desuden mødt frem til kampen mod Bertens med en skulder, der var tapet ind.

28-årige Wozniacki indleder US Open tirsdag mod den tidligere US Open-vinder Samantha Stosur. Kampen er sat til at gå i gang klokken 18 dansk tid.