Serena Williams får seedningshjælp i US Open

Serena Williams stiller op til US Open i tennis som 17.-seedet, selv om hun kun er nummer 26 på verdensranglisten.

Det fortæller arrangøren tirsdag.

Normalt afgøres seedningerne af placeringerne på WTA-verdensranglisten, men snart 37-årige Serena Williams er altså seedet ni placeringer højere.

Hun gik glip af US Open sidste år på grund af sin graviditet, men har i denne sæson vist glimt af fordums styrke, blandt andet ved at nå finalen i Wimbledon.

Tilbage i juni sagde præsidenten for det amerikanske tennisforbund, Katrina Adams, at US Open ville revurdere seedningsproceduren ved at tage effekten af en graviditets betydning for ranglisteplaceringen med i betragtning.

Adams' udmelding kom, efter at Serena Williams måtte stille op som useedet ved French Open. Turneringen var hendes første grand slam-turnering efter comebacket.

Topseedet i US Open er verdensetteren, Simona Halep, foran danske Caroline Wozniacki og Sloane Stephens.