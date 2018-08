Skadet Halep har meldt afbud til sidste opvarmning før US Open

Tennisturneringen Connecticut Open i New Haven i USA bliver uden Simona Halep.

Verdensetteren fra Rumænien har set sig nødsaget til at trække sig fra turneringen, der skulle have været hendes sidste opvarmning, inden grand slam-turneringen US Open begynder på mandag i New York.

Årsagen er, at Simona Halep har problemer med sin ene akillessene.

- Jeg har brug for at komme mig før US Open, siger hun ifølge AFP.

Simona Halep var søndag ude i en opslidende finale mod hollandske Kiki Bertens ved Western and Southern Open i Cincinnati.

Verdensetteren havde en matchbold i tiebreaken i andet sæt, men Kiki Bertens endte med at vinde finalen med cifrene 2-6, 7-6, 6-2.

26-årige Simona Halep har spillet mange kampe de seneste uger.

I ugen forinden vandt hun Rogers Cup i Montreal med en finalesejr over amerikaneren Sloane Stephens, der er regerende US Open-mester.

Simona Halep vandt tidligere i år grand slam-turneringen French Open.

Det var rumænerens første grand slam-sejr, efter at hun tidligere havde tabt tre finaler.