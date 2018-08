Williams var rystet af dårlige nyheder før kamp

Serena Williams fik nyheder, hun ikke var helt klar på inden sin kamp mod Johanna Konta i juli måned. Få minutter før kampen blev hun informeret om, at den mand, der skød og dræbte hendes halvsøster i 2003, var blevet prøveløsladt.

Det skriver BBC.

Den britiske Johanna Konta besejrede Williams i karrierens største nederlag med en sejr på 6-1 6-0 i den første runde i turneringen Silicon Valley Classic i San Jose i juli.

Serena Williams tabte og fortsatte sløj optakt til US Open

Williams mistede sin ældre halvsøster Yetunde Price til skuddrabet i 2003. Søsterens morder, Robert Maxfield, blev idømt 15 års fængsel i 2006, og efter at have afsonet de 12, blev han i juli prøveløsladt grundet god opførsel.

»Jeg kunne ikke få det ud af hovedet igen. Ligegyldigt hvad, så kan min søster ikke komme tilbage på grund af god opførsel,« sagde Williams til BBC.

Yetunde Price var 31, da hun blev skudt, og havde tre børn på 11, 9 og 5 år.

»Det var hårdt, for det eneste jeg kunne tænke på, var børnene. Hvad de betød for mig, og hvor meget jeg elsker dem. Jeg vil gerne lære min datter, at man skal tilgive. Jeg skal nok komme dertil. Jeg vil komme dertil,« sagde Serena Williams.

Årets sidste grand slam-turnering nærmer sig, og Serena Williams har haft en hård start på sit comeback, efter hun fødte sin datter, Olympia, i september sidste år. Torsdag måtte hun også se sig slået i anden runde af Cincinnati Open, hvor hun tabte til tjekkiske Petra Kvitova.

Hun vender tilbage til New York til Us Open d. 27. august.

Serena Williams kom i semifinalen til US Open i både 2015 og 2016. Hun har vundet turneringen seks gange siden 1999 og har i alt 23 grand slam-titler i bagagen.