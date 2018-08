Federer indledte amerikansk hardcourt-sæson med sejr

Tennisikonet Roger Federer tog en ventet sejr, da han natten til onsdag dansk tid spillede sin første kamp i præcis fem uger.

I anden runde af ATP-turneringen i Cincinnati sejrede han med 6-4, 6-4 over tyskeren Peter Gojowczyk, der rangerer som nummer 47 i verden.

Federer, der er nummer to på verdensranglisten, fyrede undervejs 12 serveesser af og gjorde sit arbejde færdigt på 72 minutter.

Gojowczyk havde ellers sine chancer, men Federer afværgede alle fem tyske breakbolde. Selv udnyttede schweizeren to ud af fire chancer i modstanderens serv.

Federer var senest i aktion ved Wimbledon, hvor han tabte i kvartfinalen til Kevin Anderson, så mødet med Gojowczyk var Federers første kamp i den amerikanske hardcourt-sæson, der kulminerer med US Open fra 27. august.

Federer er meget selektiv i sit valg af turneringer for at holde den 37-årige krop fit, og han valgte derfor at stå over, da verdenseliten i sidste uge deltog i Rogers Cup i Toronto.

I denne uge er det så verdensetteren, Rafael Nadal, der står over. Han sendte afbud til turneringen i Cincinnati, efter at han søndag triumferede i Rogers Cup.

Derfor er Federer den bedst seedede i Cincinnati, hvor han i tredje runde skal møde argentineren Leonardo Mayer, der ligeledes er 37 år.