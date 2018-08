Tidligere vindere har fået wildcards til US Open i tennis

Tirsdag blev der uddelt wildcards til årets sidste grand slam-turnering i tennis, US Open, der bliver spillet fra 27. august til 9. september i New York.

Arrangørerne har tildelt wildcards til flere tidligere vindere i singlerækkerne, selv om de ligger et stykke nede på verdensranglisten.

Vinderen i herresingle fra 2016, Stanislas Wawrinka, er blevet tildelt et wildcard til hovedturneringen, selv om han i øjeblikket blot indtager en placering som nummer 151 i verden.

Årsagen til, at den 33-årige schweizer kommer med, er, at han har haft en knæskade, "der kostede ham anden halvdel af 2017-sæsonen og har betydet, at han har været langt fra sit bedste i denne sæson", lyder det fra arrangørerne på US Opens hjemmeside.

I damesingle er Svetlana Kuznetsova ligeledes blevet udstyret med et wildcard.

Den 33-årige russer, der vandt US Open helt tilbage i 2004, ligger i øjeblikket nummer 88 på verdensranglisten.

- Hun har kæmpet sig op på ranglisten efter at være blevet opereret i venstre håndled, skriver arrangørerne om Svetlana Kuznetsova, der blev opereret sidste år.

For nylig vandt hun WTA-turneringen Citi Open i Washington.

I damesingle har arrangørerne også tildelt et wildcard til Victoria Azarenka, der i en periode var fraværende fra tennisbanerne af helt andre årsager.

Den 29-årige hviderusser, der tabte finalen ved US Open i både 2012 og 2013, blev i december 2016 mor for første gang, og hun holdt derefter pause frem til juni sidste år.

I den periode gik hun og barnets far fra hinanden, og en kamp om retten til at se sønnen begyndte mellem forældrene.

Det betød, at Victoria Azarenka var tvunget til at blive i delstaten Californien i USA, hvor hun bor, hvis hun ville være sammen med sin søn.

Det medførte, at hun blandt andet måtte melde afbud til US Open sidste år og Australian Open i år, grand slam-turneringen som hun vandt i 2012 og 2013.