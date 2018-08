Wozniacki misser tre matchbolde og taber i Canada

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Premier League har indført en tidlig transferdeadline for første gang nogensinde – og som det første sted i verden.

Udgifter til at servicere gælden er på vej til at blive den hurtigst voksende statslige udgift.

Liberal Alliance opfordrer DF til at love sin støtte til blå blok efter et valg.

Huspriserne stiger over hele landet, men særligt i én type kommune stiger de ekstraordinært. Finans

Da regnen pludselig væltede ned over Smukfest, var der mange, der forlod pladsen. Det gav igen problemer med lange køer til busserne.

Viktor og Amalija Knavs aflagde eden i New York torsdag.

Regeringens ambition om et harmonisk efterår i blå lejr er truet af tordenvarsler i den politiske vejrudsigt.

Parma slipper for fem minuspoint, men får bøde i sag om matchfixing. Spiller får desuden karantæne reduceret.

Caroline Wozniacki møder Aryna Sabalenka i WTA-turneringen i Montreal, efter at hviderusseren vandt tirsdag.

Caroline Wozniacki skulle have været i aktion i Montreal natten til torsdag dansk tid. Men regn stod i vejen.

Her var Sabalenka stærkest, og hun spillede sig videre til ottendedelsfinalen, hvor hun møder belgieren Elise Mertens.

Den andenseedede dansker tilspillede sig to breakmuligheder ved stillingen 3-3. På den sidste af dem slog Wozniacki til, da hun pressede Sabalenka til at slå ud af banen.

Det lykkedes dog ikke, for allerede i samme parti kom Sabalenka tilbage og smashede i sidste duel kampen ud i tre sæt.

Andet sæt vil Wozniacki nok helst glemme hurtigt. Danskeren var nede med 2-5, men oppe 40-0 i eget serveparti havde hun mulighed for at kæmpe sig tilbage i sættet.

Andenseedede Wozniacki fik dog vendt sættet og brød selv to gange på sin vej til sætsejren.

I kampens begyndelse fulgtes de to spillere ad. Først ved stillingen 4-3 i Sabalenkas favør var tilskuerne i Montreal vidner til en breakbold. Den udnyttede hviderusseren og kom på 5-3.

Torsdagens kamp var derfor Wozniackis første på hardcourtunderlaget og det første skridt i Wozniackis bestræbelser på at finpudse formen til grand slam-turneringen US Open, der begynder i slutningen af august.

Kampen var Wozniackis første, siden hun røg ud i anden runde ved grand slam-turneringen Wimbledon i juli. Hun kæmper stadig med at finde formen.

Wozniacki havde tre matchbolde i tredje sæt, men formåede ikke at udnytte dem. I stedet bragede Sabalenka tilbage i sættet og snuppede sejren.

Godsbanens sjældne arter får nyt liv på letbanen, efter et møde resulterede i en god idé.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

