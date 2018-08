Regnvejr udskød Caroline Wozniackis kamp i Montreal

»Man næste skulle tro, at det var et jordskælv«:

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Tre palæstinensere er omkommet under Israelsk bombeangreb, mens Hamas har sendt 70 raketter den anden vej.

LA advarer mod DF’s krav om en dronningerunde efter valget. Det kan sende statsministerposten over til Socialdemokratiet, selv om der er borgerligt flertal, lyder advarslen.

Liberal Alliance holder torsdag sommergruppemøde. Her vil partiet præsentere et nyt uddannelsesudspil.

Mange boligejere med elopvarmede huse risikerer at snyde sig selv, fordi deres energimærke er blevet vurderet på det forkerte tidspunkt. Finans

Thorbjørn Olesen deltager fra torsdag i PGA Championship, og han tror på, at han kan vinde en majorturnering.

Caroline Wozniacki indleder med en turnering i Washington sine forberedelser frem mod US Open.

Caroline Wozniacki møder Aryna Sabalenka i WTA-turneringen i Montreal, efter at hviderusseren vandt tirsdag.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

