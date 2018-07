Clara Tauson har vundet EM for U18-spillere

Der var i forvejen fart på 15-årige Clara Tausons karriere, men søndag blev speederen trykket yderligere i bund, da hun vandt EM for spillere under 18 år.

Det danske tennistalent strøg til tops i turneringen ved at besejre polske Maja Chwalinska 6-3, 6-3 ved mesterskabet i Klosters i Schweiz.

Tauson var egentlig for ung til at være med i turneringen, men fik dispensation til at komme med i turneringen, skriver Dansk Tennis Forbund.

Dispensationen fik hun på grund af sin høje rangering på juniorverdensranglisten, hvor hun er nummer 13.

Dermed blev hun den anden danske pige til at vinde U18-EM. Den første var Eva Dyrberg, som vandt i 1998.

Er der et lille C efter et stort C? Dansk tennis kan have fundet sin tronarving Midt i Wozniacki-skuffelsen byder French Open på et lyshåret og meget ungt lyspunkt.

Præstationen imponerer Jens Anker Andersen, som er sportschef i Dansk Tennis Forbund.

- Det er stort. Clara var egentlig for ung til at være med ved dette EM. Det sætter bare en ekstra streg under, hvor imponerende en bedrift hun har udrettet, siger han i en pressemeddelelse.

Som 13-årig blev Tauson i 2016 den hidtil yngste til at vinde guld ved DM i tennis hos kvinderne i single.