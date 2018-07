Djokovic er tilbage på toppen efter sejr i Wimbledon

Novak Djokovic er tilbage. Sådan for alvor tilbage. På toppen.

Søndag vandt serberen Wimbledon-finalen over sydafrikanske Kevin Anderson i tre sæt med cifrene 6-2, 6-2, 7-6.

Serberens fjerde Wimbledon-titel, 13. grand slam-titel i karrieren - og den første i mere end to år, siden han vandt French Open i 2016.

Siden titlen på det røde grus i 2016 har skader, uro og sportslige udfald plaget karrieren, og serberens placering som nummer 21 i verden før Wimbledon er ikke prangende for en mand, der tidligere har været urørlig på verdenstronen.

Urørlig har han langt fra været de seneste par år på tennisbanen, men søndag var han det igen i store dele af kampen mod en mand, der har slidt en hel del mere for pladsen i finalen, end man normalt gør.

Og måske var det maratondysterne i såvel kvart- som semifinale, der havde mørnet Kevin Anderson forud for finalen.

For selv om Djokovic måtte slide i 5 timer og 21 minutter i sin semifinale mod Rafael Nadal, sled Anderson endnu hårdere i sin historiske semifinale mod John Isner.

Anderson vandt 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 og 26-24 i Wimbledonhistoriens længste semifinale, der varede mere end seks og en halv time.

Og den mandfolkepræstation leverede Anderson efter sit fornemme comeback mod Roger Federer i kvartfinalen, hvor han tabte de to første sæt, men kom tilbage og vandt 13-11 i femte sæt efter mere end fire timers toptennis.

Så måske ikke så mærkeligt, at sydafrikaneren, der altså stadig hungrer efter sin første grand slam-titel, så træt ud i de to første sæt.

Anderson var i finalen sidste år i US Open, men den tabte han klart i tre sæt til Rafael Nadal.

Søndag kæmpede han indædt for at gøre Wimbledon-finalen længere end tre sæt.

Til trods for at han tabte første sæt på under en halv time. Til trods for, at han efter en time og 12 minutter var nede med to sæt. Og til trods for, at Djokovic spillede solidt kampen igennem.

Og i tredje sæt bed Anderson fra sig. Til publikums store begejstring.

Han tilspillede sig en breakbold ved 4-3 og senere i sættet tilspillede han sig en stribe sætbolde, men Djokovic bevarede roen og afværgede dem alle.

Det var imponerende at se Andersons vilje trods den vanskelige situation, og i store dele af tredje sæt var han bedst. Men det var også imponerende at se Djokovic' ro.

Han fik tvunget sættet ud i en tiebreak, og den vandt han sikkert 7-3. Dermed var titlen i hus. Og Djokovic tilbage på toppen.