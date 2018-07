August Holmgren slog Holger Rune i DM-finale i tennis

Gentoftes August Holmgren kan for første gang kalde sig danmarksmester i tennis, efter han søndag vandt DM-finalen over 15-årige Holger Nødskov Rune fra HIK.

Finalesejren kom i hus efter en såkaldt matchtiebreak, som kom i spil, efter spillerne havde vundet et sæt hver.

Holmgren vandt 2-6, 6-3 og så 10-4 i matchtiebreak, og sejren var en forløsning for August Holmgren, der de seneste to år har tabt finalen.

- Jeg er rigtig glad for at have vundet DM. Jeg har været meget nervøs før kampen og under turneringen. Det havde måske sat sig lidt som en ond ånd at have tabt DM-finalen de seneste to år, siger han.

DM-finalen for kvinderne var et opgør mellem Gentoftes Emilie Francati og KB's Karoline Laursen.

Her var det førstnævnte, der kunne juble over sejr og titel, efter hun vandt kampen i to sæt med 6-2, 6-1.

DM-titlen var den første i single til 21-årige Emilie Francati. Lørdag fik hun sin allerførste senior DM-titel, da hun strøg til tops i mixeddouble med Philip Ørnø.

- Det er en fed titel at få. Jeg synes, at jeg har spillet godt. Jeg har mødt gode spillere i alle kampe og har vidst, at jeg skulle spille godt for at slå dem, siger hun.