Sydafrikaner er videre til Wimbledon-finalen efter rekorddyst

Der blev skrevet historie i Wimbledon fredag i semifinalen mellem John Isner og Kevin Anderson.

Kampen udviklede sig til en maratondyst med et enkelt fortilfælde, og opgøret spillede sig ind som den længste semifinale i Wimbledon nogensinde.

Efter 6 timer og 35 minutters opdatering på Wimbledons egen livedækning kunne en dødtræt Kevin Anderson juble over sin første Wimbledon-finale i karrieren, efter at han tidligere har været i finalen i US Open i 2017.

Kevin Anderson besejrede en lige så dødtræt John Isner med 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24.

Den hidtidige rekord for længste semifinale tilhørte Novak Djokovic og Juan Martin del Potro, der i 2013 gav hinanden en semifinale i turneringen på 4 timer og 43 minutter.

Maratondysten var også den næstlængste singlekamp nogensinde i Wimbledon. Da tiden passerede 5 timer og 31 minutter passerede opgøret samtidig kampen i tredje runde i 2012 mellem Marin Cilic og Sam Querrey.

Fredagens opgør var dog intet i forhold til rekorden for Wimbledons længste kamp nogensinde.

Her spillede John Isner også en hovedrolle, da han i første runde i Wimbledon i 2010 leverede den længste tenniskamp nogensinde sammen med Nicolas Mahut.

Dengang blev der spillet i 11 timer og 5 minutter over tre dage, da Isner vandt 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68.

Mens den langstrakte affære udspillede sig, kunne Novak Djokovic og Rafael Nadal blot vente og se på, for en af dem er modstanderen i finalen for Kevin Anderson, da de to tennisstjerner mødes i den anden semifinale.

Femte sæt begyndte at trække tænder ud på primært John Isner, der i flere af sine sidste servepartier kom bagud og måtte kæmpe sig tilbage, indtil Anderson brød til 25-24.

Der var tale om to servekonger allerede fra kampens indledning, og der blev sendt projektiler afsted i de to spilleres servepartier. Isner på 2,08 meter og Anderson på 2,03 meter havde mere end svært ved at gøre noget ved hinandens server, og sådan fortsatte det stort set.

De tre første sæt blev afgjort efter tiebreak, og her førte Isner 2-1, og det første servegennembrud i kampen kom efter 2 timer og 28 minutter i tredje sæt, da Anderson fik brudt til 5-3-føring, men de endte alligevel i tiebreak.

Anderson tog så fjerde sæt 6-4 på helt almindelig vis, inden det næsten uhyrligt lange femte sæt ventede, og Anderson kunne juble over sejren.