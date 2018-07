Court 2 i kvartfinalen, Court 2 i semifinalen, Centre Court i finalen.

Også i forhold til omgivelserne var alt lagt til rette for den helt store fortælling om Frederik Løchte Nielsen, men den danske tennisveteran nåede hverken ind på Wimbledon-anlæggets mest feterede bane eller helt i mål med sit eventyr.

I stedet for at lade den overraskende sejr fra 2012 overgå af en endnu mere sensationel triumf i græsklassikerens herredouble måtte Frederik Løchte Nielsen erkende, at semifinalen ikke blev vekslet til en ny eksamen på den allerstørste scene, men derimod blot til en præmiecheck på 473.000 kr. for anstrengelserne.



En ganske håndgribelig trøst, men det kunne let være blevet til mere.

Grund til ærgrelse

I opgøret mod Raven Klaasen og Michael Venus var han og makkeren Joe Salisbury fuldt på omgangshøjde og tabte kun 6-7, 6-3, 3-6, 4-6 på de helt små marginaler. Dette indtryk undervejs i opgøret blev bakket op af statistikken bagefter, selv om Klaasen og Venus på papiret var favoritter i kraft af langt bedre placeringer på verdensranglisten og et længevarende samarbejde.

De omstændigheder har Løchte og Salisbury dog set stort på hele vejen til semifinalen, der da også blev uhyre tæt. De to par vandt lige mange point i hinandens servepartier, vandt næsten lige mange point samlet set og fik nøjagtigt lige mange førsteserver ind, hvilket er helt vitalt i herredouble.

I alle fire sæt havde outsiderne chancer, men især Raven Klaasen var iskold på de afgørende point, og Frederik Løchte Nielsen havde efterfølgende ingen grund til at føle sig som en ufortjent taber.

Wimbledon-mester fik sviner på mail ved en fejl: »Frederik har vundet Wimbledon i double for fem-seks år siden, men siden har han ikke spillet særligt godt« Frederik Løchte Nielsen kunne have tjent langt mere hæder og langt flere penge, men han er stolt over sin karriere og over aldrig at være gået på kompromis med sine værdier.

Double har aldrig været hans førsteprioritet, men i tilfælde af et meningsskifte behøver Frederik Løchte Nielsen ikke bekymre sig om sin alder.



Kort efter hans skuffelse viste Serena Williams nemlig, at hverken en fødselsattest fra 1981 eller status som mor er nogen hindring. Efter en hakkende begyndelse er hendes comeback kommet op i fart, og efter 6-2, 6-4 over Julia Görges står amerikaneren i sin 10. Wimbledon-finale, hvor hun møder Angelique Kerber, der slog Jelena Ostapenko 6-3, 6-3 i sin semifinale.