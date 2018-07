2017-finalist ude af Wimbledon: Jeg var uskarp

I 2017 nåede Marin Cilic finalen i grand slam-turneringen Wimbledon. I år blev anden runde endestationen.

Marin Cilic blev torsdag slået ud af argentineren Guido Pella, der ligger nummer 82 på verdensranglisten, hvor Cilic er nummer fem.

29-årige Cilic erkender, at han ikke ramte sit niveau i nederlaget på 6-3, 6-1, 4-6, 6-7, 5-7 til argentineren.

- Jeg følte mig bare ikke særlig godt tilpas, når jeg slog til boldene, siger Cilic ifølge CNN.

- Jeg var uskarp. Jeg missede nogle nemme bolde, og det gav ham chancen for at komme tilbage. Det spillede en stor rolle, siger Cilic.

Den tredjeseedede kroat nåede helt til finalen i 2017-udgaven af Wimbledon, hvor han tabte til schweiziske Roger Federer. Men forventningerne påvirkede ham ikke synderligt torsdag.

- Det var ikke kun presset. Jeg præsterede bare ikke særlig godt ude på banen, konstaterer Cilic.

Modsat Cilic er Pella klar til tredje runde af Wimbledon, hvor amerikaneren Michael Mackenzie Lowe McDonald venter.

Pella har aldrig vundet en ATP-titel, og tredje runde, som han nu har nået, er hans hidtil bedste resultat i en grand slam-turnering.

- Jeg har jagtet det her i årevis, men jeg forventede ikke, at det ville ske her mod Cilic, siger den 28-årige argentiner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg fortjener det, men jeg har svært ved at tro, at jeg vandt.

En af de primære årsager til Pellas sejr var, at Cilic lavede hele 63 uprovokerede fejl, hvor Pella blot lavede 18.