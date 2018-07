Amerikansk grand slam-vinder er hurtigt ude af Wimbledon

Efter lørdagens finalesejr i Eastbourne var Caroline Wozniacki fokuseret på at slappe af inden Wimbledon.

Den brasilianske midterforsvarer Miranda valgte at spille i forsvaret, da hans bror døde i en ulykke.

Briten er fri til at køre Tour de France

Det er blevet mindre populært for arbejdskraft at søge til Danmark, viser ny analyse fra Boston Consulting Group. En udvikling, der bekymrer i erhvervslivet, hvor virksomheder netop efterlyser flere dygtige hænder og hoveder. Finans

En 30-årig mand er blevet sigtet for grov vold.

Socialdemokratiets strammerkurs har ikke mindsket afstanden til de borgerlige i spørgsmålet om, hvem vælgerne anser som bedst til at føre udlændingepolitik.

Det er næsten utænkeligt, at broen over Storebælt eller Lillebælt lukker. Men en lastbil i brand kan i værste fald ødelægge det kabel, der bærer hele broen. Det kan blive fatalt.

Stjernerne fra Belgien stirrede mod et VM-exit, men holdet vendte 0-2 til 3-2 mod Japan og er klar til VM-kvartfinalen.

I asylstriden i Tyskland er der indgået et kompromis, og Seehofer trækker trussel om regeringsexit tilbage.

Caroline Wozniackis slagmakker bliver fast tilknyttet resten af sæsonen som et tegn på, at hun langt fra er færdig med professionel tennis.

Efter lørdagens finalesejr i Eastbourne var Caroline Wozniacki fokuseret på at slappe af inden Wimbledon.

Mandag vandt den regerende mester 6-1, 6-3, 6-4 over serberen Dusan Lajovic.

Men amerikaneren skulle bruge tre sæt til at vinde over svenske Johanna Larsson. 6-7, 6-2, 6-1 vandt Venus Williams, som nåede finalen sidste år.

Stephens var placeret i samme lodtrækningshalvdel som Caroline Wozniacki. Den andenseedede dansker stod til at møde amerikaneren i semifinalen, hvis seedningerne havde holdt.

Amerikaneren, der er seedet som nummer fire, er ude af årets Wimbledon-turnering, efter at hun tabte 1-6, 3-6 til kroatiske Donna Vekic.

Men det bliver ikke til succes for US Open-vinder og French Open-finalist Sloane Stephens i den berømte grand slam-turnering på græs i London.

Hun har været i finalen i to af de seneste tre grand slam-turneringer, inden Wimbledon mandag begyndte.

US Open-vinderen Sloane Stephens fik kun én kamp i årets Wimbledon-turnering. Også Grigor Dimitrov er ude.

Drømmen om at komme på landsholdet spirer hos "eleverne" i IF Lysengs fodboldskole. Tre af de 314 børn giver deres bud på, hvordan straffespark skal omsættes til mål.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Mercedes' mindste model er blevet fuldvoksen. Masser af avanceret teknik og lækre muligheder viser, at modellen endelig er blevet en rigtig Mercedes-Benz.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

