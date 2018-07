Wozniacki havde det alt, alt for let

Wimbledon

Efter Danmarks farvel til fodbold-VM skal Caroline Wozniacki have fundet sig et nyt favorithold, og Brasilien og Mexico kan meget vel være blandt kandidaterne.

I hvert fald havde verdenstoeren så travlt med at få overstået sin første runde i Wimbledon, at hun måske havde fokus på at nå i omklædningsrummet og følge de to nationers interne ottendedelsfinale, selv om denne dyst og hendes eget opgør i London uheldigvis faldt sammen.

På blot 59 minutter fik Caroline Wozniacki spadseret sig til en sejr 6-0, 6-3 over en totalt fejlplaceret og udraderet Varvar Lepchenko, og dermed kom den danske veteran til at personificere turneringens førstedag.

I det hele taget kom Wimbledon 2018 nemlig problemfrit fra land.

Ingen sky på himlen, intet græsstrå strittende i den forkerte retning, ingen vaklen hos Roger Federer, turneringens altoverskyggende magnet, og Caroline Wozniacki fulgte altså trop.

Ikke en eneste plet på den hvide kjole, ikke en eneste sveddråbe på panden og ikke et sekunds tvivl om hendes avancement til anden runde, hvor hun skal møde russiske Ekaterina Makarova, verdens nummer 35.

Russeren har tabt syv af otte opgør mod Caroline Wozniacki, men vandt nok så vigtigt for hende det seneste i US Open 2017, og alene af den grund må forhindringen forventes at blive noget større på onsdag.

Det kan også dårligt på den anden vej og blive lettere.

Så chanceløs var Varvara Lepchenko, at hun ikke havde fortjent at optræde på Centre Court, anlæggets opvisningsbane.

Dér kom hun og Caroline Wozniacki imidlertid ind kort efter hinanden, men derfra blev afstanden mellem de to skånselsløst udstillet. Klokken var kun 14.37 lokal tid, da Roger Federer i vanlig stil skyndte sig ind og ud i tre problemløse sæt og mestendels skabte overskrifter ved at stille op i et nyt tøjmærke.

Den slags er der store penge i, mens Varvara Lepchenko hurtigt måtte stille sig tilfreds med trods alt at få mere end respektable 330.000 kroner for at være med i Wimbledons første runde.

Opholdet i det sydvestlige London var nemlig reelt slut efter første parti mod Caroline Wozniacki. Den 32-årige amerikaner var overmatchet i både bevægelse og slagrepertoire, og først efter et kvarters spil fik hun lidt optur med en breakmulighed ved 0-4 uden dog at komme blot i nærheden af at udnytte den.

Sådan var det hele vejen igennem for verdens nummer 97, der nu er bagud 1-7 i interne opgør mod sin overkvinde.

Af og til gik Varvara Lepchenko givet prøver på sin gode forhånd, når hun fik tid til at svinge igennem, men alt for ofte var amerikaneren ikke i tilstrækkelig balance og fik testet nettets holdbarhed igen, igen og igen.

Derfor var første sæt overstået med et æg på blot 25 minutter, men to gange 0-6 slap outsideren dog for.

I begyndelsen af andet sæt fjollede Caroline Wozniacki rundt og lod sig derfor bryde til 0-1.

Med en korrekt challenge på et servees fik favoritten dog mandet sig op og fik dermed vekslet 30-30 til 40-15 og en breakmulighed, som hun kort efter forvandlede til udligning 1-1.

Roen var genoprettet, det samme var kampbilledet, med et brud til 4-2 fik Caroline Wozniacki så skabt det uundgåelige og nødvendige hul til slutresultatet

På det tidspunkt var Brasilien og Mexico netop gået til pause med stillingen 0-0, så i mangel på udfordringer på banen kunne Caroline Wozniacki i det mindste trøste sig med, at hun kunne få lov at opleve en rigtig duel foran tv-skærmen.